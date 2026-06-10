Continua il rafforzamento di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Nelle scorse ore Cesare Mevoli, già assessore comunale e storico esponente della destra brindisina, ha ufficializzato la propria adesione al nuovo soggetto politico attraverso un lungo comunicato.

Si tratta di un passaggio politicamente rilevante che arriva a poche ore dall’adesione dei consiglieri comunali Di Donna, Ciaccia e Tondi, fuoriusciti da Forza Italia. Un’evoluzione che modifica sensibilmente gli equilibri del centrodestra brindisino.

Di seguito il comunicato integrale diffuso da Cesare Mevoli.

Nel pomeriggio di giovedì 4 giugno u.s., invitato dall’amico Francesco Biava, già Deputato nella XVI legislatura, ho partecipato in quel di Roma al Convegno “La mia Patria è un’Idea”, organizzato dallo stesso Biava e che ha visto la partecipazione del Coordinatore di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni e del Presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, convegno magistralmente moderato dallo scrittore Fabio Torriero.

È stato un piacere rivedere tantissimi vecchi amici e fratelli di mille battaglie, sempre nel solco della Destra Sociale, tutti entusiasti come me per l’avvio di questa nuova esperienza politica ed umana.

L’occasione è stata utile per discutere con l’onorevole Rossano Sasso, coordinatore del partito per il Sud Italia, i dettagli della mia adesione a Futuro Nazionale, e per stringere la mano al generale Vannacci che, dopo le presentazioni, mi ha riempito di orgoglio affermando ad alta voce davanti ai tanti presenti: «È un onore averti con noi».

Il percorso, iniziato diverse settimane fa, si è concretizzato con la ratifica ufficiale del Comitato Costituente “Brindisi 1359”, con sede in via G. Bruno, ed ha visto ad oggi l’adesione di numerosi amici storici di Brindisi e della provincia, uniti da una nuova e rinnovata voglia di fare politica fuori da schemi vecchi, stantii e sempre più lontani dalle reali esigenze dei cittadini.

Nelle prossime ore saranno definiti i dettagli del posizionamento all’interno del Consiglio Comunale di Brindisi e sarà per me un grande onore partecipare da delegato all’Assemblea Costituente del partito che si terrà a Roma il 13 e 14 giugno.

Non consentirò a nessuno di fare speculazioni sul mio passaggio da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale: io lascio un partito floridamente assestato al 27% e aderisco ad uno stimato attualmente al 4-4,5%, rinunciando ai miei incarichi di vicesegretario provinciale, componente dell’Assemblea Nazionale e responsabile regionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza, senza aver concordato nulla, se non la voglia di poter lavorare politicamente in un ambiente sereno che ormai in Fratelli d’Italia a Brindisi, da lungo tempo, non è possibile rinvenire.

La situazione di Fratelli d’Italia di Brindisi città, ormai piegata alla volontà di pochi, non poteva continuare a vedermi sodale con chi ha fatto del partito uno strumento di affermazione personale e con chi ha dimostrato di ignorare o non voler riconoscere nulla dei sacrifici fatti da generazioni di militanti che nella vita hanno pagato duramente la scelta di militare a destra.

Resta intonso il mio rapporto di amicizia e rispetto reciproci con il presidente provinciale Luigi Caroli e con tantissimi amici in tutta la provincia, che mi stimano e che stimo, mentre taccio sul pilatesco silenzio di quanti, ai vertici, avrebbero potuto spendere una parola in mia difesa e non lo hanno fatto, lasciando che una conventio ad excludendum fatta da ultimi arrivati e qualche arrivista mi mettesse in un angolo senza darmi alcuna possibilità di ricoprire incarichi nonostante una consolidata esperienza amministrativa maturata in tre mandati da consigliere comunale e altrettanti da assessore.

Vado via senza rimpianti, certo di non aver fatto mai male a nessuno pur avendone ricevuto a valanghe, e inizio questa nuova esperienza con lo spirito entusiasta del militante ragazzino che sin dalle medie iniziò un percorso politico a destra senza mai deviare dalla rotta iniziale.

W Brindisi! W l’Italia! W la Destra Sociale! W Futuro Nazionale!

Cesare Mevoli

Il gruppo più numeroso della maggioranza

Al di là delle motivazioni personali e politiche esposte da Mevoli, il dato che emerge è soprattutto quello relativo agli equilibri consiliari. Con l’adesione dei tre consiglieri comunali Di Donna, Ciaccia e Tondi e con il contestuale rafforzamento attraverso l’organizzazione guidata da Mevoli, Futuro Nazionale si accredita oggi come la componente politicamente più consistente della maggioranza che sostiene il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che vanta un passato nelle fila dei socialisti.

Una circostanza destinata inevitabilmente a incidere nei rapporti di forza interni alla coalizione. Al momento non si registrano richieste formali né tensioni pubbliche sugli assetti amministrativi, ma il nuovo peso politico del movimento di Vannacci potrebbe aprire nelle prossime settimane una riflessione sul ruolo che il gruppo intende esercitare all’interno della maggioranza e sugli equilibri di Palazzo di Città.

Per ora i protagonisti invitano alla prudenza. Resta però evidente cheoresettimane, è passato da semplice progetto politico emergente a protagonista degli equilibri della maggioranza comunale.