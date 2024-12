Fasano – Giovedì 26 dicembre la magia del Natale continua con un evento speciale. Alle ore 10.30, in Piazza Ciaia, Babbo Natale farà la sua ultima apparizione dell’anno, salutando i bambini della città con la sua maestosa slitta, trainata da un elegante cavallo bianco.

Questa iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con l’Associazione Happy, è pensata per regalare momenti di gioia, spensieratezza e incanto e per vivere insieme lo spirito del Natale.

