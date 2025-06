È fissata per le ore 11 di domani mattina, giovedì 26 giugno, presso l’auditorium del Castello normanno-svevo di Mesagne (Br), la preview della Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà” in programma presso il medesimo edificio monumentale dal 27 giugno 2025 al 26 novembre 2025. All’evento di anteprima della Grande Mostra, organizzata da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza al protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, prodotta da Reinassance srl, partecipano il Sindaco di Mesagne, on. dott. Toni Matarrelli; il dott. Pierangelo Argentieri, presidente di Mice Experience Puglia e Ideatore di Puglia Walking Art, la prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II e curatrice della mostra; l’avv. Marco Calò, Consulente alla Cultura Comune di Mesagne.

“Una mostra ambiziosa, ricca di opere, in tutto 153 capolavori, che vuole dimostrare l’importanza dell’ultimo quarto dell’Ottocento artistico italiano ed europeo, un periodo di eccezionali movimenti e orientamenti, fecondi di idee, di cultura decisamente moderne”, ha ricordato la curatrice, prof. Isabella Valente, che si sofferma sull’unicità della mostra mesagnese, nella quale verranno esposti diversi inediti e dove “si è verificata una importante occasione di collaborazione fra istituzioni museali e privati, realizzando una mostra davvero importante – ha concluso Valente -, dove si ha la possibilità di comprende appieno cosa siano stati davvero gli ultimi decenni dell’Ottocento nella storia dell’arte europea”.

La Grande Mostra è patrocinata da Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto con concessione di contributo.

Mobility partner è Ferrotranviaria spa; Sponsor sono: D’Agostino Costruzioni generali Spa; Groupama Assicurazioni, che ha curato la copertura assicurativa dei visitatori e ha bandito un concorso a premi fra gli stessi; Omega Centro diagnostico di Mesagne; HDL Srl società leader nella logistica; Green Thesis Group; Fer.Metal Sud. Sponsor tecnici sono: ETRA, Habitat Azzarito e Spreach Outdoor Concept. La Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà” è supportata da due società leader nel rispettivo settore: Vivaticket per le attività di biglietteria e Ears Srl per le audioguide.

“Si tratta di una nuova e pregevole mostra, ovviamente sia nell’allestimento sia nella dimensione scientifica – ha detto il Consulente alla Cultura del Comune di Mesagne, avv. Marco Calò -. L’obiettivo è quello di proseguire su un cammino iniziato anni fa e che ha visto l’acme in questi ultimi anni, con la mostra sul Caravaggio prima, con quella sui sette secoli di arte italiana lo scorso anno e quest’anno, con la riflessione sul tempo dell’Impressionismo ci auguriamo ci sia la stessa partecipazione e lo stesso entusiasmo, registrati in questi anni. Ovviamente non ci fermiamo su questo percorso ormai avviato e strutturato che mira a fare di Mesagne – ha concluso – una meta turistica capace di attrarre flussi diversi rispetto a quello che è da considerarsi turismo di prossimità”.

L’evento mesagnese è già presente sul portale Vivaticket e viene illustrato con essenziali tasselli, volta per volta, all’interno del sito https://www.pugliawalkingart.com/, completamente rinnovato e reso ancora più completo per quanti intendano “farsi un’idea” del progetto Puglia Walking Art. Adesso i riflettori sono tutti puntati sul castello di Mesagne per la preview di giovedì 26 e l’apertura ufficiale della mostra prevista per il giorno successivo, venerdì 27 giugno alle ore

La mostra quindi osserverà i seguenti orari: lunedì 17.00 – 22.00; dal martedì al venerdì 9 – 13 /17 – 22; sabato e domenica 9 – 13/ 17 – 23.