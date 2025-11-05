Nell’ottica di consolidare la collaborazione e promuovere attività condivise sul territorio, le associazioni ASD New Friends Bike Brindisi e Marina di Brindisi Club (MDBC) organizzano congiuntamente un’uscita in bicicletta prevista per sabato 15 novembre, con partenza alle ore 9:00 dal Marina di Brindisi.

L’escursione, di circa 20 chilometri lungo la costa nord, si svilupperà tra spiagge sabbiose, scogliere basse e dune costiere ricoperte dalla macchia mediterranea. Il percorso toccherà luoghi di grande interesse naturalistico e paesaggistico come Torre Testa e le calette di Apani, offrendo scorci suggestivi sul mare Adriatico e la possibilità di osservare zone umide con uccelli migratori, tra cui aironi e cavalieri d’Italia.

È prevista una pausa caffè a Serranova, con una breve visita al borgo antico, piccolo centro rurale di grande fascino, caratterizzato da case in pietra, corti interne e antichi silos agricoli.

L’uscita si svolgerà a ritmo tranquillo, privilegiando la socialità, l’osservazione del paesaggio e la condivisione di foto nei punti panoramici più suggestivi.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra le due associazioni, unite dalla volontà di valorizzare il territorio brindisino e promuovere il cicloturismo come forma di mobilità sostenibile e di conoscenza del patrimonio naturale locale.

**ASD New Friends Bike Brindisi**

**Associazione Marina di Brindisi Club (MDBC)**

