Ieri 8 Dicembre, un evento molto speciale, presso il ristorante La Nassa di Brindisi.

La signora Maria Ciampi Tarantino ha compiuto 100 anni, attorniata dall’affetto dei figli, nipoti e pronipoti, che le hanno organizzato un pranzo a sorpresa.

La signora Maria è ancora una bella, elegante e raffinata donna, con una lucidità mentale sorprendente.

100 anni e non sentirli, come lei stessa afferma. La sua allegra vivacità sprigiona energia pura, intervistata, nel video che consigliamo di vedere, ci ha svelato i segreti della sua longevità, raccontando la sua vita errante per l’Italia, essendo moglie di un Ufficiale di Marina, mentre nel frattempo si dedicava allo sport, tanto sport, dalla bicicletta al pattinaggio su rotelle e sul ghiaccio.

La sua vita errante si è poi fermata a Brindisi, dove scherzosamente dice “e qui sono invecchiata”…

e non finisce qui, perché la signora Maria ha una vita sociale intensa, il gioco a carte con gli amici ogni sabato, con pausa pizza e lo stare insieme sino a mezzanotte.

Il soffio deciso sulle candeline ed il taglio della torta è stato un momento toccante, ma non è mancato il piglio ironico e allegro di nonna Maria, che, con un unico abbraccio, ha ringraziato tutti i suoi affetti, a cui ha donato tanto amore e tanto ne ha ricevuto meritatamente.

Tanti auguri e lunga vita ancora.

di Giulia Cesaria