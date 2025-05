La musicoterapia è un settore terapeutico che utilizza la musica, i cui suoni, la melodia e il ritmo promuovono stati di benessere. Viene utilizzata come strumento di comunicazione a livello educativo, riabilitativo e curativo.

La musicoterapia può migliorare il benessere fisico, mentale, sociale e aiutare i soggetti a esprimersi, comunicare e a relazionarsi con gli altri.

Lo studio condotto a L’Aquila dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl 1 Abruzzo è stato pubblicato dalla “Rivista di Psichiatria” diretta da Massimo Biondi, uno dei periodici più prestigiosi del settore, come riconoscimento dei risultati ottenuti con gli utenti.

L’attività ispirata alla musica è stata curata da un gruppo di specialisti che operano presso l’Ospedale San Salvatore e all’Università de L’Aquila, di cui fanno parte il brindisino, il dott. Stefano Ventruto, tecnico della Riabilitazione psichiatrica e psicosociale, nonché musicoterapeuta, il prof. Alessandro Rossi, ordinario di psichiatria e gli psichiatri Paolo Stratta, Dalila Talevi e la prof.ssa Francesca Pacitti.

La singolarità della terapia è che si basa soprattutto sulla musica d’autore i cui testi contribuiscono a creare emozioni e sentimenti in grado di sviluppare abilità sociali.

Con le modalità illustrate nell’articolo della Rivista di Psichiatria, è stato dimostrato che l’ascolto della musica ha prodotto riduzione dello stress e favorito una sintonia tra i membri del gruppo partecipante, creando sentimenti positivi di unione e legame, contribuendo ad agevolare l’accettazione del ricovero.

La musicoterapia, praticata da tempo con buoni riscontri dal reparto di psichiatria dell’Ospedale di L’Aquila, ha avuto anche l’apprezzamento del noto cantautore italiano Vasco Rossi.

Mercoledì 7 maggio alle ore 21.00, il dott. Stefano Ventruto sarà ospite di RAI ISORADIO per un’intervista radiofonica e per parlare del Reparto di Psichiatria SPUDC, CDP, SRP1 (in collaborazione con il CSM L’Aquila), delle attività svolte e degli importanti risultati e studi sulla musicoterapia.

Marco Greco