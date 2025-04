Tanta plastica di tutti i tipi, due copertoni di automezzi, una sedia, una brandina, una boa, un po’ di vetro e alluminio. Circa 60 sacchi riempiti per un totale di oltre 1.200 kg di rifiuti. Una grande varietà di oggetti trascinati dalle correnti marine sulla costa, ai piedi delle dune: una chiara testimonianza dell’inciviltà umana e dell’urgenza di un’attenzione costante verso il nostro litorale e verso la fauna marina che potrebbe ingerirle causando gravi danni all’ecosistema

Questo il risultato della giornata di clean-up promossa da Plastic Free OdV domenica 27 aprile presso “Posto di Tavernese”, nel Parco Regionale delle Dune Costiere di Torre Canne, in occasione della Giornata della Terra alla quale il Comune di Fasano ha aderito.

Più di 50 i volontari che, muniti di guanti e sacchi, hanno partecipato alla mattinata di raccolta. In rappresentanza dell’amministrazione comunale presente il consigliere comunale Oronzo Rubino che ha dichiarato: «È stata una bellissima giornata di lavoro collettivo: ci siamo presi cura della nostra costa e della natura, nonostante l’amarezza nel vedere così tanti rifiuti abbandonati dall’essere umano. Ringraziamo “Plastic Free” – ha dichiarato infine Rubino – nelle persone di Giuseppe Vinci (vice-coordinatore regionale) e Francesco Saponaro (referente cittadino) per il grande impegno nella sensibilizzazione e nella promozione di attività come quella di oggi, e ringraziamo tutti i partecipanti, provenienti anche da altri paesi, per il tempo e le energie messi a disposizione».

Anche i referenti di Plastic Free Fasano hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come la giornata sia stata un’occasione non solo di pulizia, ma anche di sensibilizzazione sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti e di rispetto dell’ambiente.

«Siamo felici per la riuscita dell’iniziativa – ha dichiarato Giuseppe Vinci -. Oltre ai numerosi volontari, vogliamo esprimere un ringraziamento alla “Croce Rossa Italiana – Comitato di Fasano Locale” e alla società Gial Plast che, assieme al Comune di Fasano, supporta i nostri eventi fornendo guanti e buste e garantendo il ritiro immediato dei rifiuti da noi raccolti in queste attività».

Fasano, lunedì 28 aprile 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano