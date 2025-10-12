Il giornalista e scrittore Nicola Ingrosso pubblica il suo terzo romanzo “Oltre il Vento”, una storia avvincente e coinvolgente che spinge a riflettere su temi antichi e universali.

Il racconto accoglie subito il lettore con una domanda: “E’ possibile amare contemporaneamente due persone, cioè provare sentimenti profondi e stabili per due persone diverse, con un coinvolgimento emotivo che vada al di là della semplice attrazione?”

Il nuovo libro di Nicola Ingrosso, “Oltre il Vento”, è la storia appassionata, raccontata in prima persona, di una donna, brillante astrofisica, che ha vissuto amando fuori dagli schemi, dalle regole e dalle imposizioni sociali. La protagonista del romanzo vive due amori altrettanto reali e intensi.

Il primo consolidato dal matrimonio, l’altro segreto e platonico: “Uno mi ha dato radici. L’altro il vento”, dirà la protagonista. Una lotta tra ragione e sentimenti dove il cuore prova ad accettare con coraggio “una vita in bilico tra felicità e sofferenza”. La città di New York con i suoi distretti pieni di atmosfere e luci accoglie la narrazione e la protagonista.

“Oltre il Vento” è una rappresentazione di una esperienza umana e vita urbana. Il nuovo romanzo di Nicola Ingrosso, incalzante e profondo, racconta l’amore oltre i confini, l’amore per l’amore. Una bellissima storia dentro i sentimenti, nei propri sogni e dentro al proprio cuore.

Le convinzioni intime e personali della protagonista di questo pregevole e affascinante racconto portano a una bella storia poetica, tenera e sognante. Il libro “Oltre il Vento” di Nicola Ingrosso è disponibile in libreria e su Amazon anche in versione Kindle.

MARCO GRECO