Lunedì 3 febbraio, alle 12.30, nella Cappella dell’ospedale Perrino di Brindisi, si terrà una messa celebrativa in onore di San Biagio, il santo noto per le sue opere di guarigione, specialmente in relazione ai disturbi della gola, delle vie respiratorie e delle corde vocali.

San Biagio è tradizionalmente invocato per la protezione contro malattie quali faringiti, laringiti, tonsilliti e altre affezioni che colpiscono il tratto otorinolaringoiatrico, aree cruciali per la respirazione, la fonazione e l’ascolto. In questa occasione, i pazienti e il personale dell’ospedale Perrino si uniranno in preghiera per chiedere la benedizione e la guarigione, portando conforto a chi soffre di tali disturbi.

Alla celebrazione saranno presenti il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e il direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria Vincenzo Fornaro.

La messa sarà celebrata da padre Cosimo Soliberto.

Questa iniziativa testimonia l’impegno della Asl Brindisi non solo nella cura fisica dei pazienti, ma anche nel supporto spirituale e umano. La messa è aperta a tutti, con la speranza di offrire un momento di riflessione e di speranza a chi è in difficoltà.

