Giovedì 13 novembre, dalle ore 9.00 alle 14.00, presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni, si terrà la giornata formativa dal titolo “La rete dei servizi in ascolto della donna vittima di violenza di genere. Percorsi di accompagnamento”, un appuntamento dedicato al confronto e alla condivisione di esperienze tra istituzioni, operatori e professionisti impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

L’iniziativa, promossa dal C.I.I.S.A.F. in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Insieme si può” e con i Comuni di Fasano, Ostuni e Cisternino, intende approfondire il ruolo della rete dei servizi territoriali e i percorsi di accompagnamento rivolti alle donne che vivono situazioni di violenza, ponendo al centro il valore dell’ascolto e del coordinamento tra enti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ostuni, architetto Angelo Pomes, del presidente del C.I.I.S.A.F., prof. Giovanni Cisternino, dell’assessora alle Politiche sociali, dott.ssa Emilia Francioso, del dirigente alle Politiche sociali, dott. Giovanni Quartulli, del commissario della Polizia di Stato, dott. Michele Marinelli, del sottotenente dei Carabinieri, Raffaele Dente, e del presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, dott. Massimiliano Fiorentino, interverranno esperte del settore che offriranno il loro contributo per delineare strumenti e buone pratiche di intervento.

Tra loro la coordinatrice del Centro Antiviolenza “Insieme si può”, dott.ssa Concetta Grassidonio, l’avvocata del CAV, Valeria Prete, la prima dirigente della Questura di Brindisi, dott.ssa Angela Rogges, e la criminologa dott.ssa Valentina Pierro, a testimonianza della pluralità di competenze coinvolte nella tutela delle vittime.

I lavori saranno moderati dal direttore del C.I.I.S.A.F., dott. Antonio Calabrese. La giornata rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo per rafforzare la collaborazione tra i diversi attori del territorio, con l’obiettivo comune di costruire percorsi efficaci di protezione e sostegno per le donne vittime di violenza.