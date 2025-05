Ottimo risultato per gli atleti della “Pennetta Rosa” al Campionato Interregionale, il Grand Master Spinelli, conquista il suo 23° titolo Interregionale.

Non c’è gara di Taekwondo alla quale fra i partecipanti vi siano gli atleti della “Pennetta Rosa”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica del Grand master Cosimo Spinelli, al termine della quale i tesserati del sodalizio brindisino non salgono sul podio.

E’ accaduto così anche al termine dei Campionati Interregionali riservati alle categorie: Beginners, Children, Kids, Cadetti, Junior, Senior e Master tutte le cinture, maschili e femminili, svoltisi nell’ultimo week end, presso il Palazzetto dello Sport “PalaErcole” di Policoro (MT). Presenti 20 società provenienti da alcune regioni della penisola per un totale di 500 atleti partecipanti.

Visto l’alto numero dei partecipanti, le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo si che la manifestazione si protaesse per un totale di 20 ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ad ogni esibizione degli atleti, riservava una standing-ovation.

Il merito di tutto questo, dev’essere ascritto al Presidente del Comitato Regionale FITA Basilicata, Tommaso Petrelli, instancabile organizzatore della bellissima manifestazione.

Le medaglie conquistate dal Team della “Pennetta Rosa sono state: due oro, un argento e un bronzo. Mevoli Federico e Cosimo Spinelli medaglia d’oro; Melileo Edoardo medaglia di argento e Piraino Filippo medaglia di bronzo.

Bene si sono comportati gli atleti: Capasa Luciana, Castrignano Vittoria, Ferraro Sonia, Moroni Francesca Gemma e Piraino Caterina, per pochi decimi non hanno potuto disputare la finale.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i genitori, sono contenti per l’ottimo risultato e gli atleti ringraziano il Grand Master Spinelli per la preparazione loro data affinchè possano raggiungere i traguardi prefissati.