Ancora una vittoria strepitosa per le ragazze del Bellaria Brindisi che continuano il loro percorso netto nel campionato di serie B.

Capitan Cascella e compagne conquistano il quinto sigillo stagionale regolando a domicilio il CT Cagliari con il punteggio finale di 2-1.

Con questa vittoria le giocatrici brindisine ipotecano il primo posto nel girone con una giornata di anticipo confermando una forza di squadra ed una solidità di gruppo difficile da scalfire.

Le partite giocate in Sardegna non sono state affatto agevoli sia per la competitività delle avversarie e per aver giocato su campi duri e molto lenti a causa del maltempo che ha impedito di giocare all’aperto.

Nonostante queste difficoltà il direttore tecnico Marc Salart ha mischiato bene le carte allestendo delle coppie in grado di portare a casa subito i due punti necessari per vincere l’intero incontro.

Nella prima partita Claudia Noemi Cascella insieme a Marina Garsia hanno superato con un 6-4, 6-1 la coppia isolana formata da Elisa Idini e Martina Scano. Nel secondo match le brindisine Pezzillo/Zanchetta hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo della partita contro la spagnola Perez Momha Alba e Giulia Solinas.

Con il risultato in tasca capitan Cascella insieme ad Erika Zanchetta hanno lasciato via libera alla coppia formata da Perez/Idini che si sono imposte con il punteggio di 7/6, 6/3.

Nemmeno il tempo di festeggiare che nel prossimo weekend si giocherà nuovamente.

E per il Bellaria Padel Center di via Appia sarà un fine settimana molto impegnativo nel quale i tifosi di casa potranno assistere sabato 10 maggio (ore 15.00) alla partita di serie C tra il Bellaria ed il Carosino mentre domenica mattina a partire dalle ore 10.00 le ragazze della serie B femminile sfideranno il Bologna con la ferma volontà di chiudere il proprio girone da imbattute.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi