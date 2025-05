Una giornata per celebrare la legalità, ma anche per dare voce a una visione concreta di rigenerazione urbana e sociale: è questo il senso dell’iniziativa “Paradiso, colori di legalità”, in programma lunedì 5 maggio 2025 a partire dalle ore 9.30 nel quartiere Paradiso di Brindisi, con ritrovo in Piazza Salvatore Di Giacomo.

Promosso da Libera, Arca Nord Salento e Puglia Culture, l’evento segna la presentazione del nuovo murale realizzato con i fondi del Programma Operativo Complementare (POC) Legalità dal titolo “La nuova Primavera”. Il nuovo murale rientra all’interno di un progetto ambizioso di Arca Nord Salento che punta a trasformare il quartiere Paradiso nel più grande parco di street art d’Europa, attraverso la realizzazione complessivamente di 44 murales. Con questo quindicesimo murales, prosegue un percorso artistico che ha già ridisegnato l’identità del territorio, restituendogli dignità, bellezza e partecipazione.

Ma “Paradiso, colori di legalità” è anche l’occasione per raccontare l’impegno concreto di Arca Nord Salento lungo quattro assi fondamentali: la lotta alla povertà abitativa, alla povertà energetica, alla povertà culturale e alla povertà sanitaria.

Sul fronte della povertà energetica, Arca Nord Salento ha promosso – insieme al Comune di Brindisi e al DITNE – una delle più grandi comunità energetiche d’Italia, pronta a partire appena superati gli ultimi passaggi burocratici. Contro la povertà culturale, l’ente ha attivato percorsi di alfabetizzazione digitale, ha contribuito all’apertura di biblioteche di quartiere e partecipa al progetto “Propulsioni Digitali”, per ridurre il divario tecnologico nelle fasce più fragili. In risposta alla povertà sanitaria, Arca ha recentemente firmato un protocollo con la ASL di Brindisi per garantire cure gratuite a chi vive in condizioni di disagio, portando la sanità pubblica direttamente nei quartieri più difficili attraverso motorhome attrezzati e personale medico dedicato.

La giornata si aprirà con la presentazione del murale sul tema della legalità e un tour tra le opere di street art già realizzate, a cura del Collettivo ImmaginAbile con la partecipazione degli alunni della Scuola “Sandro Pertini” – Istituto Comprensivo Paradiso.

L’evento – con inizio alle 10.30 nell’Auditorium Scuola Sandro Pertini – sarà aperto ufficialmente da Cosimo Casilli, Commissario straordinario di Arca Nord Salento. Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, del Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio Negro, Pierfrancesco Atzori vice prefetto Ministero dell’Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli.

Interverranno per illustrare il progetto: Don Angelo Cassano, referente regionale dell’associazione Libera; Roberto Venneri, Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia; Luigi De Luca, Coordinatore Poli Bibliomuseali Regione Puglia, il Collettivo ImmaginAbile, con Daniele Guadalupi; Domenico De Stradis, Direttore generale di Arca Nord Salento; un rappresentante dei sindacati.

Hanno inoltre confermato la loro partecipazione Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura, Legalità e Antimafia sociale; Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Giovanili; Stefano Lacatena, Consigliere regionale e Segretario della II Commissione permanente; Vincenzo Lasorella, Dirigente sez. Politiche abitative Regione Puglia; Maurizio De Nuccio, Direttore generale ASL Brindisi; Vitandrea Marzano, Dirigente sez. Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni Antimafia sociale Regione Puglia; Antonio Orefice, Comandante Polizia locale Brindisi; Cosimo D’Angelo, Comandante Polizia provinciale Brindisi; Stefania Metrangolo, Dirigente scolastico.

La giornata si concluderà con un rinfresco solidale, simbolo di resistenza e vicinanza alla comunità. Il “panino solidale” sarà prodotto dall’Alimentari Luciano di Piero Perchinenna, mentre il “dolce solidale” sarà a prodotto del Domus Café di Antonio Zullo e Carlo Carriere. Due attività commerciali recentemente colpite da attentati, a cui Libera, Arca Nord Salento e Puglia culture hanno voluto lanciare un messaggio di sostegno, solidarietà e vicinanza concreti invitandoli a partecipare a questa giornata di rigenerazione ubana e sociale, arte e speranza.

Un evento che unisce bellezza, cittadinanza attiva e solidarietà, dimostrando che la legalità può abitare davvero ogni angolo delle nostre città.

Arca Nord Salento