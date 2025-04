L’Amministrazione Comunale di Brindisi rende noto che è stato firmato il contratto con cui si consente alla ditta Cogeir Costruzioni e Gestioni srl di dare avvio alla realizzazione di un parcheggio di scambio nell’area di via Torpisana,

Grazie alla eliminazione di fasci di binari inutilizzati da anni, saranno realizzati 360 stalli di parcheggio nell’ambito di una cerniera di mobilità o più semplicemente un parcheggio di scambio. Via Torpisana verrà ampliata, annettendo aree dell’ex scalo-merci di proprietà di Rete Ferroviaria italiana. Ci sarà posto anche per un terminal per gli autobus e di un’area per il noleggio di biciclette. Il tutto, per un importo contrattuale di 4.475.000 euro riveniente dal programma Next generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“L’obiettivo che si è posta l’Amministrazione Comunale – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – è di risolvere almeno in parte il problema della carenza di posti-auto nel centro storico. Il tutto, attraverso questo parcheggio di scambio. Anche per questo, verificheremo il rispetto dei tempi previsti contrattualmente per la realizzazione dell’opera”.