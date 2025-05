Importante operazione congiunta di controllo del territorio è stata condotta nelle ultime ore dai Carabinieri, dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno del commercio abusivo su area pubblica.

L’attività, concentrata in alcune zone particolarmente sensibili della città, nella zona Zoo Safari, ha portato all’identificazione di numerosi venditori privi di autorizzazione.

Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di ingenti quantità di merce alimentare, destinata alla vendita illegale.

Oltre al sequestro dei beni, sono state elevate sanzioni amministrative e fiscali per diverse migliaia di euro nei confronti dei responsabili. In alcuni casi, sono stati effettuati anche fermi amministrativi dei veicoli utilizzati per il trasporto della merce.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di questi controlli, non solo per il rispetto delle regole, ma anche per la tutela del commercio regolare e della sicurezza urbana. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.