Immaginate di varcare la soglia di un centro commerciale e di ritrovarvi, d’un tratto, nel cuore pulsante della fabbrica più dolce del mondo. Sabato 4 aprile 2026, il Centro commerciale AppiAnticA regalerà ai suoi visitatori un’esperienza eccezionale, trasformando la galleria in un vero e proprio regno incantato per celebrare l’arrivo della Pasqua. L’evento, intitolato “La Fabbrica del Cioccolato”, promette di trasportare grandi e piccini nelle atmosfere magiche ispirate al celebre mondo di Willy Wonka. Dalle ore 17:00 alle 20:00, il centro diventerà un set scenografico mozzafiato, dove caramelle giganti e lecca-lecca fuori misura faranno da cornice a un pomeriggio di puro divertimento.

Non sarà una semplice animazione, ma un viaggio immersivo. All’interno di un’area dedicata di dodici metri quadri, un team di animatori professionisti in costume darà vita a performance a tema, coinvolgendo i bambini in balli, giochi e momenti di baby dance. Per chi è alla ricerca dello scatto perfetto, le scenografie tridimensionali offriranno l’occasione ideale per foto ricordo e selfie da condividere sui social, rendendo l’esperienza virale e indimenticabile. Ma le sorprese non finiscono qui. Per tutta la durata dell’evento, un originale trenino pasquale attraverserà i corridoi della galleria. Accompagnati da un simpatico assistente in costume da spazzacamino, i piccoli ospiti potranno salire a bordo per un tour gratuito, vivendo un momento di svago unico, mentre le famiglie si dedicano allo shopping pasquale.

L’iniziativa, curata dall’agenzia Altamedia per conto della direzione del Centro, punta a rafforzare il legame con il territorio, offrendo un intrattenimento di alta qualità capace di emozionare e stupire.