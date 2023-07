Dichiarazione congiunta dei consiglieri comunali del Partito Democratico Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano su voto di astensione per linee programmatiche Sindaco Marchionna

“In queste settimane, abbiamo più volte ribadito che l’approccio a questa esperienza amministrativa sarà di opposizione costruttiva. Non avremo mai un atteggiamento di pregiudizio verso la maggioranza e sui temi importanti che riguardano lo sviluppo, la sostenibilità ambientale, la salute e il lavoro cercheremo il confronto e la condivisione necessari per individuare le migliori soluzioni possibili.

Dopo aver governato 5 anni sappiamo cosa significhi misurarsi ogni giorno con le più disparate problematiche. Allo stesso tempo coglieremo e sottolineeremo le incoerenze delle azioni di qualche assessore e consigliere comunale, e non faremo sconti. Per questo a differenza di qualche esponente dell’attuale maggioranza che nella scorsa consilitura si è caratterizzato per proposte populiste e demagogiche, sui temi saremo certamente responsabili ma mai silenti o distratti. Lo dobbiamo e lo faremo per Brindisi e i brindisini, in continuità con il grande lavoro di programmazione fatto nella scorsa consiliatura e che inizierà a dare i propri frutti nel breve periodo. Un ringraziamento particolare va agli assessori ed ai consiglieri comunali uscenti del Partito Democratico che saranno per noi un costante riferimento. Le linee programmatiche soprattutto su certi argomenti spinosi non ci hanno certamente convinto e lo abbiamo evidenziato senza esitazione: confidiamo che i suggerimenti dati possano essere colti ed attuati.

Perciò abbiamo inteso dare un segnale di fiducia e responsabilità alla città e quindi il voto del Partito Democratico sulle linee programmatiche è stato di astensione.

Nessun regalo alla maggioranza ma la dimostrazione concreta di un metodo imparziale e proteso al bene della comunità”.