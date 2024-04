Sig. Segretario Generale – Responsabile trasparenza

Sig. Sindaco

Comune di Brindisi

Oggetto: diritto di accesso civico: percentuali raccolta differenziata rifiuti

ll Dlgs n 33/2013, ha attivato un sistema di controllo sociale ( accesso civico), inteso come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’attività delle pubbliche Amministrazioni, per eliminare le aree di opacità nel loro operato, consentando ai cittadini di poter verificare come vengono spese le risorse pubbliche, ma anche come mezzo di contrasto agli sprechi ed alle inefficienze.

Lo scopo del legislatore è quello di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni, attraverso forme immediate e diffuse di controllo del buon andamento dell’ attività amministrativa.

All’obbligo di pubblicazione da parte dell’Aministrazione dei dati stabiliti, corrisponde il diritto di accesso civico da parte dei cittadini, previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, che consente loro di chiedere la pubblicazione di quei documenti che non risultano pubblicati.

A questo faccio riferimento per chiedere, in applicazione della funzione di controllo democratico, i dati di raccolta differenziata del comune di Brindisi riferiti ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024, considerato che nonostante le ricerche effettuate sul sito del comune e quello regionale , non sono riuscito a rintracciarli, nonostante il notevole periodo trascorso relativamente ai mesi di Gennaio e Febbraio.

Dati importanti perchè permettono di verificare la corrispondenza fra la percentuale stabilita per i primi sei mesi di raccolta rifiuti e quella effettivamente raggiunta nello stesso periodo.

Potendo questi dati importanti possono incidere in modo pesante sull’ ammontare della ta.ri che i cittadini devono pagare, ( come se non fosse insopportabile quella che pagano attualmente), Vi chiedo la pubblicazione dei maggiori costi sostenuti nel periodo ottobre 2023- marzo 2024 per il conferimento in discarica di quella parte di rifiuto indifferenziato, che in base alle previsioni contrattuali doveva essere destinato alla differenziata.

Ma anche per il mancato incasso dalla vendita di quella percentuale mancante di materiale riciclabile ( carta, plastica, metalli, ecc.)

Preme far presente nella circostanza, che in caso di mancata pubblicazione, in tempi ragionevoli dei dati richiesti, sarò costretto, mio malgrado, a rivolgermi al titolare del potere sostitutivo e per ultimo al Ministero della Trasparenza ed integrità per l’attivazione delle procedure previste dala legge per il soddisfacimento del mio diritto e di quello di tutti i cittadini di Brindisi.

Vincenzo Albano