La comunità di Pezze di Greco si è stretta in un significativo momento di fede e arte con l’inaugurazione della sua nuova Via Crucis. Questo importante luogo di preghiera e riflessione è destinato a diventare un punto focale per la spiritualità della comunità locale, offrendo uno spazio sacro per la meditazione e il raccoglimento. L’evento ha segnato un’occasione di profonda unione per i residenti, desiderosi di accogliere e onorare questo nuovo simbolo della loro fede.

Le celebrazioni per l’inaugurazione della Via Crucis sono state arricchite da un evento musicale di notevole risonanza spirituale: un concerto dello Stabat Mater. L’appuntamento si è tenuto giovedì 11 aprile 2025, alle ore 20:00, presso la parrocchia di S. Maria del Carmine.1 La scelta di eseguire lo Stabat Mater, una composizione musicale che esplora il dolore della Vergine Maria, si è rivelata particolarmente appropriata per accompagnare l’inaugurazione di un percorso di fede incentrato sul sacrificio di Cristo. La profonda connessione tematica tra la sofferenza rappresentata nella Via Crucis e l’emozione espressa nello Stabat Mater ha creato un’esperienza ancora più intensa e significativa per tutti i presenti.

La serata musicale presso la parrocchia di S. Maria del Carmine ha riscosso una partecipazione straordinaria, con la chiesa gremita di fedeli e appassionati di musica. Un elemento imprevisto ma gestito con grande professionalità è stato il cambio di programma che ha visto la sostituzione del mezzo soprano Maria di Micco, indisponibile per motivi di salute, con la talentuosa artista pugliese Maria Candirri. Nonostante il cambio di interprete all’ultimo momento, l’attesa per l’evento è rimasta alta, testimoniando il valore che la comunità attribuiva a questa occasione. Maria Candirri, originaria proprio della regione Puglia, ha saputo conquistare il pubblico con la sua interpretazione magistrale, ricevendo al termine dell’opera un caloroso e prolungato applauso. La sua performance ha dimostrato non solo il suo talento artistico, ma anche la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico, creando un legame speciale con la comunità locale.

Il programma musicale ha offerto un’esperienza di elevato livello artistico, grazie alla partecipazione di solisti di fama internazionale e alla sapiente direzione del maestro Domenico Colucci. Il concerto ha proposto un viaggio musicale attraverso due diverse epoche e sensibilità compositive, presentando due interpretazioni dello Stabat Mater. Tra queste, una rilettura contemporanea a cura di Monsignor Marco Frisina, figura di spicco nel panorama della musica sacra moderna.1 La presenza di artisti di tale calibro ha elevato l’evento a un momento culturale di grande importanza per Pezze di Greco, offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare capolavori della musica sacra interpretati da professionisti di talento. La scelta di presentare due diverse versioni dello stesso testo sacro ha inoltre arricchito l’esperienza d’ascolto, permettendo al pubblico di confrontare approcci stilistici differenti e di apprezzare la versatilità e l’universalità del tema.

Maria Candirri, il mezzo soprano che ha incantato il pubblico, è un’artista di talento con solide radici nella regione Puglia. Diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, ha proseguito i suoi studi specializzandosi in Discipline Musicali indirizzo lirico-operistico e in Musica Vocale da Camera, ottenendo sempre il massimo dei voti con lode e menzione. Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale, come dimostra la sua vittoria nella categoria cantanti del Concorso Internazionale Rosa Ponselle. Nel corso della sua carriera, Maria Candirri ha partecipato a diverse produzioni liriche, ricoprendo ruoli importanti in opere come Suor Angelica, La Traviata, e Gianni Schicchi. Un articolo pubblicato su “Il Fatto di Molfetta” nel 2016 la definiva una “stella nascente della lirica”, sottolineando la sua passione e la sua versatilità artistica. La sua esibizione a Pezze di Greco ha confermato ulteriormente il suo valore come interprete e la sua capacità di lasciare un segno nel cuore del pubblico.

In conclusione, l’inaugurazione della nuova Via Crucis a Pezze di Greco, culminata con l’emozionante concerto dello Stabat Mater, ha rappresentato un momento di grande successo per la comunità. L’evento ha saputo unire la spiritualità della tradizione religiosa con la bellezza e l’elevazione dell’arte musicale, offrendo ai partecipanti un’esperienza ricca di significato. La grande partecipazione del pubblico e l’apprezzamento dimostrato per la performance di Maria Candirri, nonostante la sua sostituzione all’ultimo momento, testimoniano il forte senso di comunità e il desiderio di condividere momenti di crescita spirituale e culturale.