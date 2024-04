La conferenza stampa convocata dal Sindaco Marchionna sulla pista ciclabile di viale Aldo Moro conferma il commissariamento del sindaco, attestando pienamente l’incapacità amministrativa dell’assessore Gianluca Quarta.

La storia della pista ciclabile ormai è ben nota a tutti, con un’opera che, a causa del protrarsi indefinito dei lavori, ha rappresentato grave problema a cittadini e commercianti che, anche sobillati, hanno veementemente protestato delegittimando l’utilità della stessa pista ciclabile.

Il Sindaco oggi ha confermato tutte le perplessità che più volte abbiamo sollevato quando si chiedevano scelte impraticabili dal punto di vista normativo.

Non abbiamo mai nascosto le diverse criticità esistenti ma non abbiamo mai promosso iniziative insostenibili come invece lo stesso Quarta ha fatto fino a pochi mesi fa promettendo soluzioni a tutto quando invece, ad oggi, è chiaro come non sia stato capace neanche di far rispettare i tempi dei lavori da lui stesso sanciti.

Che fine ha fatto l’ex consigliere di opposizione spadaccino sempre munito di macchina fotografica che aveva una soluzione per tutto?

La sua guida disastrosa dell’assessorato ai lavori pubblici ormai è sotto gli occhi di tutti e l’unica cosa dignitosa che può fare è quella di rassegnare le dimissioni.

Alessandro ANTONINO

Capogruppo Impegno per Brindisi