Il Sindaco Marchionna ancora una volta è stato costretto a tappare le falle di una Amministrazione che va a rotoli per l’incapacità politica ed amministrativa di alcuni suoi esponenti di primo piano.

L’ultimo episodio di questa storia tristissima è rappresentato dalla pista ciclabile.

Il Sindaco ha confermato che si dovrà completare, smentendo i proclami e la raccolta di firme con cui l’ass. Quarta ha ammorbato per mesi la vita politica cittadina. Oggi l’assessore ai lavori pubblici, come ormai fa da tempo, resta in silenzio e chiede aiuto al primo cittadino.

È un atteggiamento imbarazzante e senza precedenti che richiede decisioni forti e conseguenziali da parte del Sindaco: Quarta deve dimettersi, nell’interesse complessivo della città di Brindisi!

Adesso non resta che attendere che qualcuno batta un colpo!

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali