L’obiettivo minimo della terza Final Four consecutiva è stato raggiunto. Sabato, nell’infuocata cornice del palasport “G. Panunzio” di Molfetta, per le ragazze terribili dell’Under15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, provare a bissare il titolo regionale conquistato lo scorso anno al PalaMelfi, è una chance imperdibile. Le biancazzurre di coach Rosaria Balsamo, dopo la fase a orologio, hanno chiuso al secondo posto nel girone B. Lo stesso risultato ottenuto durante il girone ordinario, dominato dalla Support_O Taranto. Nei giorni scorsi è terminato anche il raggruppamento delle baresi e foggiane, e la griglia delle semifinali è presto fatta: per la Polisportiva Bozzano match difficile ma non impossibile contro le padrone di casa del Molfetta Ballers (palla a due alle 19), che annoverano alcune tra le migliori atlete della zona. A completare il programma, la sfida delle 17 tra Support_O Taranto e Fortitudo Trani. Quattro squadre si daranno battaglia, e solo due accedono all’interzona, per poi raggiungere le finali nazionali. La società biancazzurra del presidente Antonio Manfreda è la squadra da battere, visto che al gruppo rodato che lo scorso anno vinse il titolo, si sono aggiunti dei puntelli che hanno elevato il tasso tecnico. Inoltre, la società del capoluogo è diventata il punto di riferimento per molte ragazze della provincia che, altrimenti, non avrebbero avuto opportunità di fare esperienze agonistiche: “Sono contenta dei risultati ottenuti fino a questo momento – afferma coach Balsamo -, da questo momento in poi, può succedere di tutto. Le finali fanno storia a sé, ma ce la metteremo tutta per bissare la vittoria regionale. Il Molfetta è una squadra ostica, che vanta alcune ragazze che lo scorso anno militavano nell’Angiulli Bari da noi battuta in semifinale. Noi abbiamo un anno di esperienza in più, e non ci tireremo indietro”. Queste le convocate per la Final Four in terra molfettese: Lafuenti Helena, De Lorenzis Matilde, Carbonella Flavia, Fischetto Martina, Marinelli Ginevra, De Giorgio Aurora, Margiotta Elena, La Bianca Aurora, Grande Martina, Zocco Giorgia, Di Dio Alice, Argentieri Ludovica, Bomba Valeria, Picciallo Bianca