I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del luogo, per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimore per le persone in quarantena risultate positive al virus Covid–19.

Il giovane, infatti, è stato controllato mentre era alla guida della sua autovettura nonostante fosse positivo al SAR–CoV–2 e con in atto il provvedimento di quarantena disposto dall’Autorità Sanitaria.