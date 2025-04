La Prefettura di Brindisi ha promosso una nuova iniziativa nell’ambito della prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane. A seguito delle attività del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata realizzata una brochure informativa dal titolo “Sicuri e protetti”, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e fornire strumenti semplici ed efficaci per riconoscere ed evitare i raggiri.

L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare una fascia fragile della popolazione, spesso vittima di truffatori che sfruttano la buona fede e la vulnerabilità psicologica ed economica degli anziani. La brochure, destinata alla più ampia diffusione possibile, fornisce consigli pratici e indicazioni utili per difendersi dai tentativi di truffa, in casa come in strada o tramite canali digitali.

La guida è disponibile in formato digitale e può essere consultata e scaricata direttamente cliccando qui.

Le istituzioni locali, in collaborazione con le forze dell’ordine, i servizi sociosanitari e le realtà del territorio, sono impegnate a promuoverne la diffusione attraverso tutti i canali disponibili.

