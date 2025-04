Si è tenuta oggi, mercoledì 9 aprile, nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della rassegna CineMartedì. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale di Fasano, assessorato alle Politiche Sociali, si svolgerà presso il Cinema Teatro J.F. Kennedy.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria, e l’assessora alle Politiche Sociali, Cinzia Caroli. Era presente anche una rappresentanza degli istituti di istruzione secondaria superiore di Fasano, a cui la rassegna si rivolge.

«Con la rassegna CineMartedì – spiega il sindaco Zaccaria -, l’Amministrazione Comunale di Fasano, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha voluto fortemente creare un’opportunità culturale preziosa per i nostri giovani. Siamo convinti che il cinema d’autore rappresenti uno strumento fondamentale per stimolare la riflessione e la crescita personale. Abbiamo selezionato con cura cinque film di grande valore artistico e sociale, che affrontano tematiche attuali e offrono spunti di discussione importanti».

«L’ingresso gratuito per gli studenti – chiarisce l’assessore Caroli – è un segnale chiaro del nostro impegno a rendere la cultura accessibile a tutti, superando eventuali barriere economiche e incentivando la partecipazione attiva alla vita della comunità. CineMartedì non è solo una serie di proiezioni, ma un vero e proprio progetto educativo che mira ad avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico, promuovendo la capacità di analisi critica e il gusto estetico. Speriamo che questa iniziativa possa accendere la passione per il cinema e lasciare un segno positivo nel percorso di formazione dei giovani fasanesi».

CineMartedì offrirà cinque proiezioni. L’iniziativa è pensata per gli studenti, con ingressi gratuiti a loro dedicati.

Questo il programma completo della rassegna:

• No Other Land – 15 aprile ore 17.30 e 19.30 – Regia di Yuval Abraham. Documentario del 2024 che racconta la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta in Cisgiordania. Il film documenta la lotta degli abitanti contro l’espulsione forzata da parte dell’esercito israeliano.

• L’Orchestra Stonata – 22 aprile ore 17.30 e 19.30 – Regia di Emmanuel Courcol, con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. Un celebre direttore d’orchestra scopre di aver bisogno di un donatore di midollo osseo e rintraccia un fratello.

• U.S. Palmese – 29 aprile ore 17.30 e 19.30 – Regia di Marco e Antonio Manetti, con Rocco Papaleo. Etienne Morville è un fuoriclasse francese che ha bisogno di rifarsi una reputazione.

• La Città Proibita – 6 maggio ore 17.30 e 19.30 – Regia di Gabriele Mainetti, con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli. Ambientato negli anni Novanta, il film segue Mei nella sua ricerca della sorella nel quartiere Esquilino di Roma.

• Silenzio! – 13 maggio ore 17.30 e 19.30 – Regia di Teddy Lussi-Modeste, con François Civil. Un insegnante viene accusato di cattiva condotta sessuale da una studentessa.

La gratuità è riservata ai ragazzi delle scuole superiori del Comune di Fasano. Le modalità di distribuzione e di prenotazione degli abbonamenti saranno definite dai dirigenti scolastici con una circolare che sarà diramata nella giornata di domani.

Per coloro i quali non potranno usufruire della gratuità l’abbonamento per l’intera rassegna di 5 spettacoli ha un costo di €20, mentre il costo del biglietto per il singolo spettacolo è di €7.

Info e prenotazioni presso il Cinema Teatro Kennedy di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano