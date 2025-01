Procedono speditamente i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per la rinascita della scuola di via Bilotta.

“Sino a pochi mesi fa – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – questo luogo si presentava in stato di completo abbandono. Proprio qui, grazie al PNRR e ad un co-finanziamento comunale, sta nascendo una scuola a misura di bambino pensata per la socialità e la crescita. Un segnale significativo di una comunità che non si rassegna di fronte ad una situazione che per decenni è sembrata senza soluzione.”

I lavori, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, sono stati finanziati per circa 830 mila euro con fondi del PNRR destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e con ulteriori 500 mila euro da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il nuovo edificio, che si sviluppa su una superficie di 640 metri quadrati, potrà accogliere tre sezioni scolastiche dotate di spogliatoio, aula, zona riposo e servizi igienici. Le aree comuni prevedono una sala per attività ludico-educative, cucina, aula insegnanti e deposito per l’attrezzatura didattica. Il tutto corredato con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda. La nuova scuola avrà a disposizione un’ampia area verde attrezzata con giochi per i bambini e angoli dedicati ai momenti di svago.

“Una volta conclusi i lavori – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – un’area che negli anni è stata scenario di fenomeni di microcriminalità sarà definitivamente riqualificata, migliorando la qualità della vita dei residenti nel quartiere. Una rigenerazione che coniuga le esigenze di potenziamento dell’offerta educativa per l’infanzia con il recupero di uno spazio degradato.”

La scuola di via Bilotta, risalente all’inizio degli anni ’80, è entrata in funzione per pochi anni prima di essere chiusa per problemi strutturali. Con la rinascita di questo luogo aumenterà l’offerta di spazi educativi per le famiglie con figli della fascia d’età 0-3 anni.

“Grazie alle risorse del PNRR – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – stiamo dotando Francavilla Fontana di due nuovi asili. La scuola di via Bilotta, insieme a quella che sarà realizzata in via Zullino dove abbiamo intercettato un altro finanziamento, ci consentirà di soddisfare le esigenze di una platea molto più ampia di genitori che da tempo lamentano la scarsità dei posti disponibili.”

Comune di Francavilla Fontana