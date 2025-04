Martedì 15 aprile, dalle 17:30 alle 20:00, presso l’immobile in Via della Repubblica a San Michele Salentino, recentemente restituito alla comunità, si terrà il primo laboratorio di coprogettazione dedicato al tema della legalità e dei beni confiscati. L’iniziativa, dal titolo “Progettiamo legalità insieme”, dà avvio a un percorso collettivo per valorizzare socialmente un bene sottratto alla criminalità organizzata.

Sarà un’occasione per riflettere insieme sui bisogni del territorio e sulle possibili destinazioni d’uso dei beni confiscati presenti a San Michele Salentino. La comunità tutta — associazioni, imprenditori, parrocchia e cittadini — parteciperà attivamente per individuare proposte e progetti capaci di rispondere a necessità condivise.

L’evento è promosso da la100lab e dal Comune di San Michele Salentino, con il contributo di LegalItria, festival diffuso che coinvolge vari comuni italiani in prevalenza in Puglia attraverso iniziative dedicate all’educazione civica, alla giustizia sociale e alla cultura della legalità.

A guidare il confronto sarà Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore ed esperto di antimafia sociale. “Spazi liberati, idee condivise. Vieni a dire la tua.” Il laboratorio è aperto a tutte e tutti: l’obiettivo è costruire insieme un futuro possibile per un luogo che può diventare punto di riferimento culturale e sociale per l’intera comunità.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino