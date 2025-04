Dando seguito al protocollo d’intesa siglato con Global Thinking Foundation ETS, il Comune di Mesagne informa dell’avvio del percorso di educazione finanziaria con il primo modulo dedicato alla pianificazione finanziaria familiare. Saranno quattro incontri così suddivisi:

– Mercoledì 14 maggio ore 17:00-18:30: “L’economia in famiglia: una gestione del denaro sostenibile e consapevole”;

– Mercoledì 21 maggio ore 17:00-18:30: “Il credito bancario: mutuo, prestiti e finanziamenti al consumo”;

– Mercoledì 28 maggio ore 17:00-18:30: “Dal risparmio all’investimento: percezione e propensione al rischio”;

– Martedì 3 giugno ore 17:00:18:30: “Le scelte di oggi per il benessere di domani: assicurazione e previdenza”.

Gli incontri saranno tenuti da professioniste/i in modalità digitale e interamente gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://www.gltfoundation.com/calendario/pianificazione-finanziaria-familiare-un-passo-importante-per-realizzare-i-propri-obiettivi-di-vita-10/#D2/

Afferma la Fondatrice e Presidente Global Thinking Foundation, Claudia Segre: “Contrastare la violenza economica significa prima di tutto riconoscerla: è una forma subdola e silenziosa di controllo, che si insinua nella quotidianità fino a togliere autonomia e dignità. Con i corsi promossi insieme al Comune di Mesagne, vogliamo offrire strumenti concreti di educazione finanziaria e consapevolezza, per costruire relazioni basate sul rispetto e sull’indipendenza economica, soprattutto per le famiglie e le nuove generazioni”.

“I corsi, che rientrano nel progetto ‘Donne al Quadrato’ della Fondazione, rappresentano un passo in avanti per far sì che le famiglie e la cittadinanza possano acquisire competenze fondamentali per agire con maggiore consapevolezza sul proprio benessere economico”, commenta Antonio Matarrelli, sindaco della città di Mesagne. Global Thinking Foundation ETS dal 2016 si occupa di sostenere, patrocinare e organizzare iniziative che abbiano come obiettivo la prevenzione alla violenza economica e all’abuso finanziario, anche attraverso l’alfabetizzazione finanziaria e digitale rivolta a famiglie, donne, soggetti indigenti e alle imprese che si impegnano nel perseguire la parità di genere e la tutela del diritto di indipendenza economica.