Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Oriens: modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, in svolgimento a San Vito dei Normanni, a partire dal prossimo 28 giugno si terrà un corso di formazione gratuito per disoccupati, inoccupati e NEET organizzato dalla Associazione Futura.

Il corso prevede lezioni di lingua inglese (per il turismo), di dizione e public speaking, di incontri con il mental coach e fornirà utili indicazioni per elaborare correttamente un proprio curriculum vitae.

Per info ed iscrizioni ci si può recare presso lo Sportello di Orientamento del Progetto “Oriens” (Chiostro dei Domenicani, via Mazzini n. 2 a San Vito dei Normanni, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18), oppure si può contattare l’Associazione Futura di Brindisi (telefono 08311970911, mail formazionefuturabr@gmail.com).

Grazie al progetto “Oriens”, proposto dal Comune di San Vito dei Normanni con il coinvolgimento di diversi partner (la coop. Arnia di Poggiardo, l’Associazione Futura di Brindisi, il Centro per l’Impiego di Brindisi, l’Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione di Poggiardo, la coop ETS Un Futuro a Sud di San Vito dei Normanni, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo allargata di Lecce, la Confartigianato di Brindisi e i due Istituti Comprensivi e i due Istituti Scolastici superiori cittadini), finanziato dalla Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione a seguito dell’avviso pubblico “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, vengono offerti servizi per le attività di orientamento scolastico, professionale e di reinserimento lavorativo.

