Con grande rammarico, sono costretto a segnalare che ad oggi, 24 luglio, la chiusura del centro storico non è ancora stata attuata. Questo ritardo sta causando notevoli disagi non solo ai commercianti locali, ma anche ai turisti che affollano le nostre strade.

Abbiamo chiesto ai commercianti di fare uno sforzo per arredare con piante e dehors, seguendo il regolamento, per migliorare il decoro urbano. Nonostante il loro impegno e il notevole investimento fatto per rendere più accogliente il centro storico, i commercianti sono tuttora costretti a servire i loro clienti, molti dei quali sono turisti, in mezzo allo smog e alle interminabili file di autovetture.

Questa mattina ho affrontato la questione con gli Assessori Saponaro, Antonucci e Maglie, ai quali vanno i miei ringraziamenti per l’attenzione e la disponibilità dimostrata. Mi è stato assicurato che la situazione sarà risolta nelle prossime ore, ponendo fine a questo disservizio e restituendo ai nostri commercianti e ai nostri visitatori un centro storico libero dal traffico e più vivibile.

Ringrazio tutti per la pazienza e l’impegno dimostrati e confido che a breve potremo finalmente vedere realizzato quanto promesso.

Roberto Quarta

Consigliere comunale eletto in Fratelli d’Italia