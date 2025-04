A distanza di undici anni dalla scomparsa dell’Onorevole Domenico Mennitti, un’iniziativa dal forte valore simbolico riporta alla memoria la sua visione lungimirante e il suo impegno per la valorizzazione del territorio brindisino: è stato infatti annunciato proprio oggi a Verona il lancio di “Rosati di Sera – Negramaro Wine Festival”, un evento che affonda le sue radici nel 2010, quando fu inaugurato per la prima volta a Brindisi proprio sotto l’impulso e il sostegno dell’allora sindaco Mennitti. Oggi ho avuto l’onore di rappresentare, insieme ai miei colleghi, la città di Brindisi al prestigioso evento del Vinitaly. È stato un momento di grande orgoglio per la nostra comunità, che ha visto riconoscere e celebrare le eccellenze del nostro territorio.

Durante la conferenza stampa, il presidente Angelo Maci ha reso omaggio al compianto onorevole Domenico Mennitti, ricordandolo come il pioniere che lanciò il Negramaro Wine Festival nella nostra città. Le sue iniziative hanno lasciato un segno indelebile nella promozione e valorizzazione dei nostri prodotti locali.

In questo contesto, così speciale, sono onorato dal Presidente del Consiglio comunale Gabriele Antonino per aver ricordato nel corso del suo intervento il mio impegno alla titolazione dell’ex via del Mare oggi viale Domenico Mennitti.

Solo a mente fredda, riflettendo sull’importanza di questa giornata, mi sono reso conto che oggi, 6 aprile, ricorre l’anniversario della scomparsa del nostro amato Sindaco Domenico Mennitti. Un’emozione grandissima ha pervaso il momento, ricordandoci quanto sia importante mantenere vivi il ricordo e l’eredità delle persone che hanno contribuito al nostro sviluppo e benessere collettivo.

Con l’auspicio che il loro esempio continui a ispirarci, guardiamo avanti, ricchi della storia e della cultura che queste figure hanno valorizzato e promosso.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi