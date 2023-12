Il libro “Radio Brindisi On Air – Da Mamma Rai alle Radio Libere” di Marco Greco e Domenico Saponaro si è affermato come uno dei libri più venduti della settimana nelle librerie di Brindisi.

L’attestazione è giunta direttamente dal Mondadori Book Store di Corso Garibaldi, uno dei maggiori punti di riferimento per gli amanti della lettura in città, sempre attento alle tendenze e ai gusti del pubblico brindisino. Ma anche gli altri punti di distribuzione (La Feltrinelli Point ed Edicola De Torres) confermano che il libro “Radio Brindisi On Air” risulta uno dei preferiti dai lettori della città negli ultimi sette giorni.

Parlare di un vero e proprio caso editoriale è, certamente, esagerato, ma non può che destare soddisfazione la circostanza che la storia della radio libere locali incuriosisce, coinvolge ed attrae i brindisini quanto gli autori dei best seller nazionali ed internazionali del momento, quali Donato Carrisi, Ken Follet, Aldo Cazzullo e Michela Murgia.

Il libro

Radio Brindisi: La voce che celebra la storia e la cultura radiofonica della nostra amata città.

Il libro offre una profonda immersione nella storia affascinante delle emittenti radiofoniche a Brindisi.

“Radio Brindisi On Air” non solo ripercorre il percorso creativo di tutte le radio libere cittadine, ma racconta anche aneddoti e storie che hanno plasmato il panorama radiofonico locale.

Attraverso testimonianze, interviste e documenti d’archivio, Greco e Saponaro ricostruiscono le tappe salienti della nascita e dell’evoluzione delle radio libere, dalle prime esperienze pioneristiche fino alle radio digitali, riaccendendo i fari sulle numerose emittenti che hanno contribuito a plasmare il panorama radiofonico brindisino.

Il volume consiste di due parti. La prima, curata da Domenico Saponaro, è a sua volta divisa in due capitoli, il primo dei quali è una trattazione di carattere generale del contesto storico, normativo e sociale che ha visto nascere ed evolversi le radio libere, con le trasformazioni che ne sono scaturite sia in ambito tecnico sia sul piano socioculturale e dei processi comunicativi. Il secondo capitolo di Saponaro è uno spaccato di storia dedicato a Radio Video Brindisi, la prima radio privata del panorama brindisino, “laboratorio” giornalistico e musicale nonché “culla” e vivaio di figure divenute rilevanti, non solo in ambito locale, sulla scena radiotelevisiva, dell’informazione e della cultura.

La seconda parte, a firma di Marco Greco, è invece il racconto dettagliato, capitolo per capitolo, delle vicende che hanno riguardato singolarmente le numerose radio private della città sin dal loro entusiasmante concepimento. Testimonianze e contributi hanno fatto sì che questo volume, nella sua interezza, possa essere il primo, inedito, momento di organica razionalizzazione e storicizzazione del fenomeno, con l’auspicio che possa configurarsi come strumento per future ricerche di uno dei più interessanti periodi della nostra storia recente.

La prefazione è stata affidata ad Antonio Celeste, la postfazione è a firma di Mino Taveri, due dei giornalisti più noti e accreditati in ambito locale e nazionale.

Gli autori

Marco Greco e Domenico Saponaro sono due pionieri delle radio libere brindisine, ancora in attività sulle frequenze di Ciccio Riccio. Dopo la pubblicazione de «La Città Emergente» e «Ho Sognato Robert Johnson», dedicano con questo libro un altro interessante contributo alla storia (non solo) musicale della città di Brindisi.

Edizioni Brundisium.net sprime gratitudine al Mondadori Book Store (Corso Garibaldi), a La Feltrinelli (Corso Umberto I) ed all’edicola Fontana De Torres (Piazza Vittoria) per la collaborazione continua e invita tutti i lettori a esplorare le pagine avvincenti di “Radio Brindisi On Air” per conoscere meglio un fenomeno che ha avuto un impatto profondo sulla vita sociale e culturale di Brindisi a partire dalla metà degli anni Settanta.

«Radio Brindisi On Air. Da Mamma Rai alle radio libere» (Edizioni brundisium.net, 155 pagine, 16 euro) è disponibile presso:

– Mondadori Bookstore – Corso Garibaldi 38/A, Brindisi

– La Feltrinelli Point – Corso Umberto 113, Brindisi

– Edicola Fontana De Torres – Piazza Vittoria, Brindisi

– librerie on line

– info su Amministrazione@brundisium.net