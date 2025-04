Nell’Unità operativa complessa di Radioterapia dell’ospedale Perrino da febbraio 2023 ad aprile 2024 sono stati trattati con tecnica TSI (Total Skin Irradiation) dieci pazienti con linfomi primitivi cutanei.

L’Irradiazione cutanea totale in Puglia è eseguita soltanto a Brindisi. Gli altri centri in Italia si trovano a Firenze, Brescia e Genova. I linfomi primitivi cutanei, a livello nazionale, hanno un’incidenza di un caso su centomila abitanti all’anno.

“Dal 5 maggio – spiega Maria Chiara De Luca, direttore facente funzione della Uoc di Radioterapia – sul nuovo acceleratore lineare TrueBeam sono programmati altri due trattamenti con TSI e due con TBI (Total Body Irradiation). L’Irradiazione corporea totale in Puglia viene effettuata soltanto nei centri di Brindisi e San Giovanni Rotondo. È una terapia per pazienti ematologici che devono essere sottoposti a trapianto di midollo allogenico, da donatore, di cellule staminali emopoietiche. Dal 2018 al mese di giugno 2024 i pazienti trattati con TBI sono stati 24. La durata della terapia è di circa un’ora e per la TBI il trattamento è ripetuto a distanza di sei ore nella stessa giornata. Per la particolare complessità e personalizzazione di queste tecniche – conclude la dottoressa De Luca – è fondamentale la collaborazione con il personale della Unità operativa di Fisica sanitaria per la verifica sia in fase di programmazione che durante il trattamento della dose somministrata al paziente”.

