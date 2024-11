Il 2 novembre scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana e della Stazione di Oria hanno arrestato un 27enne per rapina aggravata continuata e porto e detenzione illegale di armi.

Nella tarda serata del 1° novembre l’uomo, armato di pistola e con il volto travisato da un passamontagna, ha messo a segno in rapida sequenza due rapine in danno di altrettante attività commerciali; la prima alle ore 23:15 circa a Oria, ai danni di una pizzeria ove, dietro la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare l’incasso dal titolare per poi dileguarsi a piedi per le vie adiacenti; dopo circa un’ora, lo stesso ha raggiunto Torre Santa Susanna ove, sempre dietro la minaccia dell’arma, ha rapinato un chiosco facendosi consegnare l’incasso da una dipendente, allontanandosi repentinamente subito dopo per le vie limitrofe.

Le indagini rapidamente avviate nell’immediatezza dei fatti dai militari dell’Aliquota Radiomobile e della citata Stazione, in sinergia con l’Aliquota Operativa, e protrattesi senza soluzione di continuità sono consistite nella raccolta delle testimonianze delle vittime e nell’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza estrapolate da una vasta area. Gli elementi raccolti hanno consentito di indentificare il rapinatore, già noto al personale della Stazione Carabinieri di Oria che lo ha riconosciuto dalle sue caratteristiche fisiche; il giovane è stato rintracciato poco dopo in località San Cosimo di Oria a bordo di un’autovettura, con indosso ancora lo stesso abbigliamento utilizzato durante le rapine. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto l’arma adoperata per la commissione dei reati, sottoposta a sequestro insieme agli indumenti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.