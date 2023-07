A partire da lunedì 17 luglio sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria, a tempo pieno, del comune di Fasano per l’anno scolastico 2023/2024.

L’iscrizione sarà possibile tramite il portale informatico di gestione della ristorazione scolastica «School.Web GENITORI», raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete al seguente link:

https://www7.itcloudweb.com/fasanoportalegen

Le famiglie dovranno necessariamente iscrivere i propri figli al servizio mensa, accedendo al portale tramite SPID o CIE (Carta di Identità digitale).

In particolare:

• La domanda di iscrizione è da intendersi obbligatoria per tutti, anche se già iscritti al servizio per gli anni precedenti, in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi

• Il modulo per l’iscrizione sarà disponibile online da lunedì 17 luglio a venerdì 25 agosto 2023.

Anche quest’anno le assenze dovranno essere comunicate tramite il portale, per poter disdire il pasto. Le presenze non verranno più comunicate dalla scuola, inquanto tutti gli iscritti alla mensa saranno considerati presenti, salvo segnalazione dell’assenza sul portale, da parte del genitore, entro le ore 9:30.

Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio sono disponibili on line sul sito del Comune di Fasano nella sezione “Aree tematiche” alla sottosezione “scuola e istruzione” (link).







Per info:

Servizio Pubblica Istruzione E Servizi Scolastici

Numero di telefono: 080/4394353

Numero di Email PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica: pasquinadecarolis@comune.fasano.br.it

Indirizzo: Piazza Ciaia 72015 Fasano

Orari di apertura al pubblico:

Martedì: 9.00 – 12.00

Mercoledì: 9.00 – 12.00

Giovedì: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 17.30

Ufficio Refezione Scolastica

Numero di telefono: 080/4394352

Cellulare: 3383029551

Posta elettronica: portalemensa@ladisaristorazione.it

Indirizzo: Via del Balì, 19 – 72015 Fasano

Orari di apertura al pubblico:

dal 1° settembre 2022 al 30 maggio 2023

Martedì: 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.00

Mercoledì: 9.00 – 12.00

Giovedì: 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.00

Ufficio Stampa

Città di Fasano