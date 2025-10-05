Venerdì 10 ottobre, alle ore 22.00, riparte una nuova stagione del programma Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza sulle frequenze di Ciccio Riccio. Radiazioni è un format radiofonico collaudato e di successo seguito dagli appassionati e dai cultori degli affreschi della musica alternativa e punto di riferimento dei gruppi e musicisti della scena musicale pugliese e italiana.

Da oltre vent’anni si occupa di rock e musica indipendente, canzone d’autore, novità discografiche, concerti, cinema, editoria e teatro, al pari di Radiazioni NRG e Radiazioni MMB, in onda il lunedi, con all’interno diverse rubriche piene di note, interviste e informazioni, curate da Camillo Fasulo, Domenico Mimmo Saponaro, Carmine Tateo, Gabriella Trastevere e Angelo Olive.

Radiazioni rappresenta un piccolo miracolo radiofonico che continua ancora oggi a cercare e trovare bellezza in ogni forma d’arte.

Dopo la scomparsa dell’ amico fraterno Angelo De Luca, avvenuta nel giugno scorso, conduttore e co-autore del programma, i suoi vecchi amici e speaker radiofonici, Marco Greco, Antonio Marra, Vincenzo Assante, Michele De Luca e Amedeo Confessore, hanno pensato di poter dare continuità alla trasmissione nel rispetto e nel nome di Angelo, per il suo grande legame con la radio e amore per la musica.

Per i conduttori di Radiazioni Cult, ritornare a raccontare storie di musica, incontrarsi negli studi radiofonici, aprire le copertine dei dischi e condividere la vita privata avrà un senso nuovo e un valore diverso. Essere dietro a un microfono e indossare una cuffia, aprire i cursori del mixer, far scorrere una puntina sul vinile, ancora oggi, in una nuova veste, significa vivere un bellissimo ricordo denso di amore e di significati per un compagno indimenticabile nel tortuoso viaggio della vita.

Esperienze utili per continuare a cementificare alcuni aspetti come l’amicizia, la musica, le idee e i valori umani che hanno caratterizzato un format molto alternativo. Sono radiografie emotive che saranno esposte agli ascoltatori per l’ennesimo viaggio nell’etere con rinnovata energia e infinito romanticismo.

Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza continuerà ad esistere nel nome di Angelo. La sua bellissima e profonda voce, la competenza, il suo cuore analogico, ”l’interismo” e la “fratellanza” rimarranno per sempre dietro ad ogni nota trasmessa e a ogni storia raccontata. Nell’ antica visione di anarchici sognatori, siamo convinti che le prime note della sigla sparate nell’etere, renderanno Angelo felice tra noi.

MARCO GRECO

Ciao Comandante, sono giorni fragili e intensi, questi. Giorni in cui si parla di navi, lotta, resistenza, vili abbordaggi pirateschi, corridoi umanitari e comandanti coraggiosi. E allora tornare a scriverti, custodendo l’idea che tu sia (da sempre) uno di loro, ci viene “quasi naturale” e “quasi semplice”.

“Quasi”, per l’appunto, perché naturale e semplice fino in fondo non lo è praticamente mai, in questi mesi trascorsi nell’idea di un tempo che ti chiama ancora per nome e ti sente rispondere dall’altro capo del telefono o dalla stanza accanto. Mesi in cui abbiamo lasciato spazio al silenzio, in cui ci siamo presi cura delle crepe delle nostre vite, dalle quali con la pazienza del vinile che attende la puntina, abbiamo fatto filtrare la tua voce. Abbiamo pensato a lungo a cosa fare con questo strumento prezioso (e perennemente scordato) che è “la radio”.

L’abbiamo tenuta lontana, spenta, immaginando di non avere voglia di riaccenderla. Ma poi, proprio come ci insegnano certi comandanti che non si fanno spaventare dalle loro stesse paure, abbiamo scelto di andare avanti. Perché l’unico modo che abbiamo trovato per rendere di nuovo naturale e semplice di parlarti, senza alcun “quasi”, è farlo attraverso la musica, alzando i cursori, sistemandoci come meglio possiamo sugli sgabelli e lasciando impunemente ma inevitabilmente i microfoni aperti durante la pubblicità.

Venerdi prossimo, 10 ottobre, gireremo la (canzone) chiave e torneremo a casa. Siamo certi che ti troveremo lì a sistemare le luci, creare l’atmosfera, prendere fiato e… “le 22 e 3 minuti-primi, bentornati a Radiazioni Cult, l’altra musica su Ciccio Riccio, Angelo De Luca in voce in questo momento…” We are back!

La redazione di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza