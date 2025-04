Da oggi è attivo lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) di San Michele Salentino, nella sede del poliambulatorio, in via Parini. Lo sportello, gestito dagli operatori di Sanitaservice, è aperto il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 12.30.

Sono intervenuti all’inaugurazione, questa mattina, il sindaco Giovanni Allegrini con la giunta, il direttore generale Asl Maurizio De Nuccio, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, il direttore del Distretto sociosanitario numero 3 Gabriele Argentieri, l’amministratore unico di Sanitaservice Francesco Zingarello e l’amministratore parrocchiale don Roberto Ligorio.

Il dg De Nuccio ha sottolineato “l’impegno della Asl nel creare servizi di prossimità per venire incontro alle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo della qualità e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie. Ringrazio – ha aggiunto De Nuccio – il sindaco Giovanni Allegrini, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, il direttore del Distretto Gabriele Argentieri e l’amministratore unico di Sanitaservice Francesco Zingarello. Un ringraziamento va anche agli operatori del Cup: sono sicuro che metteranno la professionalità e la dedizione che li contraddistingue al servizio dei cittadini”.

“Lo sportello Cup del poliambulatorio di San Michele Salentino – ha aggiunto il sindaco Giovanni Allegrini – è un servizio essenziale. Già durante l’inaugurazione di questa mattina, numerosi cittadini ne hanno usufruito. L’amministrazione comunale ringrazia il presidente della Commissione regionale Sanità Mauro Vizzino, la direzione generale della Asl e tutti gli operatori che presteranno servizio in questo nuovo spazio, riqualificato dal Comune. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi specialisti, pronti a rispondere con maggiore efficacia alle esigenze sanitarie del territorio. Sul fronte della sanità, prosegue la collaborazione con le altre istituzioni per garantire al territorio un’attenzione sempre più concreta”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI