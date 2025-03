La Segreteria SAP Brindisi ringrazia tutti i partecipanti al convegno tenuto ieri alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni, comunica che a margine dei lavori congressuali, tenutosi nel primo pomeriggio, è stato eletto Nuovo Segretario Provinciale Francesco Naccarato, coadiuvato dai due Segretari Provinciali Aggiunti Luigi Empirio e Roberto Belfiore.

Una squadra forte e coesa che saprà esprimere sempre di più le istanze delle Colleghe e dei Colleghi dell’intera Provincia di Brindisi. Un ringraziamento particolare al Segretario uscente Dr. Mimmo Pezzuto, per il lavoro fatto durante questi anni, perché se il Sindacato Autonomo di Polizia della Provincia di Brindisi è la prima organizzazione Sindacale con ben oltre 350 Iscritti, va a lui in primis, il grande merito.

Ci saranno sfide da affrontare, decisioni da prendere, ma come sempre, come nelle corde del SAP, di questa grande Famiglia, sarà il “GRUPPO” a prenderle e non il solo “Individuo”, come in altre OO.SS.

Ed è questa la grande FORZA SAP Brindisi. Un Grazie particolare va al nostro Segretario e Dirigente Nazionale Francesco PULLI, quale faro, pedina, fulcro da ormai decenni della nostra organizzazione sindacale.

Forza SAP e sempre I♥POLIZIA I♥SAP