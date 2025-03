Dopo la bella e convincente prova di Perugia nell’esordio del campionato di serie B femminile il Bellaria Padel Brindisi è chiamato a confermarsi tra le mura amiche contro il TC Cagliari.

Per le ragazze brindisine una sfida impegnativa contro una formazione che ha vinto anch’essa nella prima giornata superando per 2-1 il Country Club Castenaso (Bo). Il numero uno del sodalizio sardo è il presidente nazionale FITP Angelo Binaghi che ha allestito un roster che verrà a Brindisi per giocarsi il primo posto del girone potendo contare su giocatrici come Elisa Idini o la spagnola Carmen Azcoitia Mazo.

Il Bellaria Brindisi sarà capitanato dalla grintosissima Claudia Noemi Cascella e potrà contare su giocatrici del calibro della ex numero 1 d’Italia Lara Meccico, la talentuosa Erika Zanchetta, le due siciliane Marina Garsia e Francesca Pezzillo e le due salentine Flavia Coppola ed Alessia Perrone in attesa di vedere all’opera la numero 20 delle classifiche mondiali Marina Guinart.

Lo spettacolo è dunque garantito ed i tifosi sono trepidanti per poter supportare al meglio il team biancoazzurro.

“Siamo pronti per questa prima sfida interna – dichiara il presidente del Bellaria Francesco Giorgino – e la nostra struttura si sta preparando al meglio per ospitare i tantissimi tifosi che ci sono vicini. Affrontiamo una squadra temibile ma sono sicuro che le atlete allenate dal maestro Marc Salart sapranno vendere cara la pelle”.

La sfida contro il CT Cagliari si giocherà questa domenica 16 marzo a partire dalle ore 10.00 presso il Bellaria Padel Center di via Appia. L’ingresso presso la struttura è libero ed i tifosi potranno anche seguire la diretta live tramite la pagina instagram del Bellaria Brindisi.

Ufficio Comunicazione Bellaria Brindisi