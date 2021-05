Anche quest’anno le Scuole della Rete Orpheus, senza lasciarsi frenare dalla perdurante situazione pandemica, come da tradizione onorano la Settimana della Musica 2021, voluta dal Ministero dell’Istruzione e dall’I.N.D.I.R.E, con un evento speciale in diretta streaming il 25 maggio alle ore 17.30: il Concerto delle Scuole della Rete Orpheus.

L’evento, condotto da Antonio Celeste, si potrà seguire in diretta dal canale youtube del Liceo Marzolla Leo Simone Durano, scuola capofila della Rete, al link https://sites.google.com/marzollaleosimonedurano.it/liceo-artistico-e-simone/home o si potrà ascoltare collegandosi con Radio Studio2SPS (www.studio2sps.it).

Nella manifestazione si alterneranno esibizioni del Coro e dell’Orchestra della Rete a performance delle singole scuole partecipanti, con un programma ricchissimo e coinvolgente, dove non mancheranno gli omaggi ad artisti del mondo della musica e della cultura scomparsi di recente: note cariche di emozione per ricordare lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, piuttosto che Stefano d’Orazio, noto cantante dei Pooh, o il grande Maestro Franco Battiato, che si è spento proprio qualche giorno fa.

L’Orchestra Orpheus nella sua suggestiva performance celebra il famoso compositore Astor Piazzolla, nel centenario della sua morte. Il Coro Orpheus allieta gli spettatori con un medley delle più belle melodie che hanno accompagnato i film di Disney, in un fantastico video adatto ai bambini, ma che piace anche ai grandi. L’idea alla base del medley, in occasione dei 120 anni dalla nascita di Walt Disney, è di unire melodie intramontabili a successi dei nostri giorni. I video delle performance del Coro e dell’Orchestra della Rete sono stati ideati e montati dal Prof. Federico Buttazzo in collaborazione con la prof.ssa Emma Chirilli, docenti del Liceo musicale G. Durano. Il concerto si presenta come il frutto di un grande e impegnativo lavoro di squadra che, anche in condizioni difficili come quelle della DDI, si è sviluppato per mesi, coinvolgendo i docenti referenti e i docenti di strumento delle singole scuole, i dirigenti scolastici, i bambini e i ragazzi con le loro famiglie.

All’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi, partecipano oltre 20 Scuole di Brindisi e provincia: il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano, I.C. “ Bozzano” Brindisi, I.C. “ Casale” Brindisi, I.C. “Centro “Brindisi, I.C. “Centro1” Brindisi, I.C. “ Commenda” Brindisi, I.C. “ R. De Simone” San Pietro Vernotico, I.C. “ Erchie”, I.C. “ Latiano”, I.C. “ Manzoni- Alighieri” Cellino San Marco- San Donaci, I.C. “G. Mazzini” Torre S.S. , I.C. “ San Pancrazio Salentino” , I.C. “ Santa Chiara” Brindisi, I.C. “Sant’Elia-Commenda” Brindisi, I.C. “ Valesium” Torchiarolo, I.I.S.S. “ Epifanio Ferdinando” Mesagne, Primo Circolo Didattico “ Carducci” Mesagne, Primo I.C. San Vito dei Normanni, Scuola secondaria di primo grado “ Materdona-Moro” Mesagne, Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” Mesagne, Secondo I.C. San Vito dei Normanni.

Una esperienza consolidata e riconosciuta anche a livello nazionale, quella della Rete Orpheus, tanto da essere individuata dall’U.S.R. PUGLIA e dall’I.N.D.I.R.E. come buona pratica della scuola pugliese meritevole di essere inserita in apposito webinar nazionale previsto all’interno della Settimana Nazionale della Musica, sul sito https://lamusicaunisce.indire.it , in programma mercoledì 26 maggio alle ore 10.45.