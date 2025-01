La Curva Sud “Michele Stasi” ha tenuto questa mattina una manifestazione, presso il Parco Di Giulio, per festeggiare la Befana con i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down, sezione di Brindisi.

Sono state distribuite le calze della Befana piene di caramelle e cioccolate. Una Befana che per la gioia di bambini (ma anche adulti…) in una versione piuttosto insolita e prettamente sportiva. E in una città come Brindisi, in cui ogni giorno lo sport viene praticato a qualsiasi livello da migliaia di persone e soprattutto da tantissimi appassionati, la Befana 2025 non poteva che presentarsi nelle vesti di una “Befana sportiva”.

Un grande segno di sensibilità da parte dei tifosi della formazione biancazzurra e della Curva Sud del “F. Fanuzzi”.