Valtur Brindisi e Juvi Cremona si sfideranno venerdì sera 14 marzo per il recupero della ventinovesima giornata di Serie A2, originariamente in programma domenica 23 febbraio, e rinviata a seguito degli impegni internazionali in Nazionale in casa lombarda.

Palla a due in programma venerdì sera alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



Tra i diversi ex della partita, due giocatori hanno incrociato i destini delle proprie squadre rispetto alla parte iniziale di stagione: Isiah Brown, ha disputato con Cremona ventuno partite di campionato, di cui in diciotto occasioni sempre in doppia cifra realizzativa, alla media di 15.6 punti con il 53% al tiro da due, 34% al tiro dalla lunga distanza e l’83% ai tiri liberi in 27 minuti di utilizzo medio a partita; Ivan Almeida, un giocatore biancoazzurro per un totale di dieci gare disputate a Brindisi nella prima parte di stagione a 12.9 punti, 4.8 rimbalzi e 2.5 assist in 29 minuti di media a partita.

Nella partita di andata al PalaRadi dello scorso 6 novembre 2024, furono proprio loro i maggiori protagonisti di un match dominato dalla Valtur con sei uomini in doppia cifra a referto e terminato con il punteggio di 81-97. MVP del match ‘El Condor’ Almeida a segno con 20 punti, 5/8 da tre, 6 assist, 2 rimbalzi e un recupero in 30 minuti di gioco, top scorer del match Isiah Brown a quota 23 punti totali.

Altro ex della partita, Eric Washington, arrivato da pochi giorni alla Juvi Cremona tornerà da avversario al PalaPentassuglia dopo aver chiuso l’ultima parte della scorsa annata di Serie A in biancoazzurro alla media di 12.9 punti e 4.7 assist a partita.



Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Tommaso Fantoma: “Siamo consapevoli della situazione emergenza che viviamo, ognuno di noi deve fare un passo in avanti e dare il proprio contributo. Occorre massima concentrazione perché Cremona verrà a Brindisi agguerrita e determinata. Dovremo farci trovare pronti. Sarà una partita importantissima ai fini dello sprint finale per raggiungere il nostro obiettivo playoff e allo stesso tempo respingere l’assalto delle squadre alle nostre spalle”.



Il match Brindisi-Cremona sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass venerdì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita sabato sera alle ore 20:30 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

