– Sale l’attesa per il tanto atteso concerto di questa sera, Sabato 20 Luglio, di Fernando Parisi presso la suggestiva cornice della Villa comunale di Ostuni. L’artista originario della città messapica si esibirà accompagnato dalla sua band, composta da musicisti di grande talento: Alfredo Cisternino alla chitarra elettrica, Teo Carlucci al sax e Dalila alle percussioni elettroniche.

Quello di questa sera non sarà un semplice concerto, ma si trasformerà in uno spettacolo unico nel suo genere grazie alla collaborazione con l’associazione “Talenti Liberi arte e danza” di Ostuni. I ballerini dell’associazione, con le loro coreografie emozionanti e coinvolgenti, renderanno ancora più suggestiva ed indimenticabile l’esibizione di Fernando Parisi, regalando al pubblico una performance a 360 gradi.

In molti sono attesi per assistere all’attesissimo concerto, patrocinato dal Comune di Ostuni e dall’Assessorato al Turismo. La presenza di un rappresentante della Regione Puglia testimonia l’importante riconoscimento istituzionale verso questo talentuoso artista, originario della Città Bianca.

Fernando Parisi, reduce dal successo del video-clip realizzato nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, è pronto a regalare al pubblico di Ostuni una performance unica, in grado di far rivivere i mitici anni d’oro della musica italiana. L’evento, infatti, si preannuncia come un vero e proprio viaggio musicale attraverso le intramontabili hit del passato, reinterpretate con passione e maestria dal cantante.