Il Movimento 5 Stelle di Brindisi denuncia ancora una volta, con forza, l’assenza di ascensori nella stazione ferroviaria cittadina. È inaccettabile che nel 2025 l’accesso ai binari sia ancora un percorso a ostacoli per anziani, persone con disabilità, famiglie con bambini e viaggiatori con bagagli. Una situazione che, oltre a essere vergognosa, è ormai diventata pericolosa, come dimostra il recente incidente che ha coinvolto un’anziana donna caduta sulle scale della stazione.

Siamo stanchi delle promesse e dei silenzi. Brindisi rientra nel piano nazionale di ammodernamento delle stazioni, ma mentre altrove i lavori procedono, qui tutto resta fermo. La nostra città continua a essere trattata come fanalino di coda, anche per colpa dell’inerzia dell’amministrazione comunale, incapace di alzare la voce e far valere i diritti dei cittadini.

Già in passato avevamo sollevato la questione, ma siamo stati ignorati. Oggi, di fronte a questa vergognosa mancanza di azione, presenteremo una mozione in Consiglio Comunale per obbligare questa amministrazione a muoversi, a chiedere conto a RFI dei ritardi e a pretendere che Brindisi abbia ciò che le spetta.

L’accessibilità e la sicurezza non sono optional. Chi oggi amministra la città ha il dovere di battersi per questi diritti. E se non lo fa, deve assumersene tutta la responsabilità.

Movimento 5 Stelle Brindisi.