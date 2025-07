Ci sono spettacoli che mischiano leggerezza e verità, ironia e musica, racconto e movimento. “Meglio stasera”, il sorprendente live show di Stefano De Martino, è uno di questi. Un viaggio teatrale che non si accontenta di far sorridere ma prova a raccontare una storia – la sua – fatta di slanci, inciampi, desideri e scoperte. Domenica 24 agosto, alle 21.30, al Foro Boario di Ostuni, va in scena “Meglio stasera Summer Tour 2025”, la versione estiva del successo teatrale che ha già attraversato i maggiori teatri italiani collezionando consensi e sold out. L’evento è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il titolo dello spettacolo è preso in prestito da una canzone del 1962 di Miranda Martino, arrangiata da Ennio Morricone: “Meglio stasera che domani o mai”. Un invito diretto a cogliere il momento, a non rimandare l’occasione di conoscere un artista che, più che raccontarsi, si lascia attraversare dalle sue tante voci interiori. Perché De Martino non è mai uno solo. C’è lo Stefano che racconta, quello che sa costruire con parole semplici e autoironiche un ponte con il pubblico partendo dalla propria infanzia in un paese difficile ma affascinante, attraversando mille lavori – dal fruttivendolo al boxeur – fino all’ingresso in punta di piedi nel mondo della danza e poi, quasi per caso, in quello della televisione. Ogni episodio diventa pretesto per scavare nella memoria, per mettere in scena un pezzetto di vita che, per quanto personale, suona familiare a chi ascolta.

C’è poi lo Stefano che canta, affiancato dagli otto musicisti della “Disperata Erotica Band”, con cui costruisce un repertorio originale fatto di mash-up e giochi musicali, dove “non è mai una sola canzone per volta”. Canzoni rimescolate, contaminate, reinventate, in un intreccio sonoro che va da Lucio Dalla a Nat King Cole, da Michael Jackson a Capossela, passando per il pop italiano e i ritmi dello swing. L’orchestra suona dal vivo e accompagna Stefano in un percorso musicale elegante, ironico, a tratti imprevedibile.

E poi c’è il corpo, quello del danzatore. Anche se lui stesso dice che le giunture hanno accumulato un po’ di ruggine, De Martino torna a ballare. Lo fa con naturalezza, con l’ironia di chi conosce bene la fatica della disciplina ma anche la bellezza del gesto. Le coreografie sono condivise con ballerini professionisti, alcuni dei quali ex compagni di scena di qualche stagione fa. C’è un senso di sfida ma anche di gioco, un desiderio di rimettere in moto quel linguaggio fisico che è stato il primo a portarlo sotto i riflettori.

Infine c’è lo Stefano imprevedibile, quello che porta sul palco il gusto dell’improvvisazione, della battuta, delle gag costruite sul momento, dell’umorismo intelligente che prende in prestito riferimenti colti, televisivi, autobiografici. L’anima comica dello spettacolo non cerca scorciatoie ma nasce da una scrittura viva e dal rapporto diretto con il pubblico che viene coinvolto, chiamato in causa, sorpreso. E forse c’è anche un altro Stefano, quello che non si può spiegare ma solo intravedere nei cambi di ritmo, negli sguardi, in quel modo disinvolto di passare da una dimensione all’altra senza perdere mai contatto con chi guarda.

Il testo è stato scritto da Stefano De Martino insieme a Riccardo Cassini, che firma anche la regia. Una costruzione a due mani che riflette la volontà di superare il modello classico del one man show: in scena Stefano non è solo ma si muove dentro un vero e proprio ensemble, musicale e coreografico, che amplifica il racconto e moltiplica le possibilità espressive. La scelta di affiancare band e ballerini sottolinea la natura poliedrica del progetto, che non è un semplice varietà, né una biografia, né uno show comico, ma un’esplorazione continua delle forme dello spettacolo dal vivo.

“Meglio stasera” è quindi una dichiarazione di poetica. È la volontà di usare tutti gli strumenti a disposizione – parola, gesto, ritmo, musica, improvvisazione – per creare uno spazio condiviso in cui ogni sera sia diversa, ogni incontro unico. De Martino lo dice con chiarezza: «Volevo costruire un repertorio, rimettermi in gioco, usare tutto quello che so fare e anche quello che sto ancora imparando. La specializzazione è nemica delle arti, diceva Lucio Dalla. Aveva ragione». È con questo spirito che nasce uno spettacolo capace di divertire e commuovere, di far cantare e pensare, di far sentire il pubblico dentro qualcosa di vero, vivo, in continuo movimento. Un’esperienza fuori dagli schemi, piena di ritmo e di umanità. Meglio stasera, davvero.

Meglio stasera Summer Tour 2025

Foro Boario – Ostuni

Domenica 24 agosto 2025 – ore 21.30

️ Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati

Evento organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia

