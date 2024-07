Dal National Opera America Center, sulla Settima Avenue a Manhattan, il “Music & Conversations New York Festival” debutta nella Città di Mesagne con un recital pianistico del Maestro Stefano Miceli.

Domenica 4 agosto alle 20:30, presso l’Atrio del Castello Normanno-Svevo di Mesagne, il maestro Stefano Miceli, brindisino e newyorkese di adozione, molto legato alla sua terra d’origine, sarà ospite della Città di Mesagne con un concerto nell’ambito del “Music & Conversations New York Festival”. Dopo Manhattan, Long Island, Connecticut ed al Teatro Titano, nella Repubblica di San Marino, dove ha ricevuto il titolo di Value Ambassador al World Protection Forum, il festival oltreoceano giunge con il suo testimonial d’eccezione, per la prima volta nella Città di Mesagne

“Ho incontrato il Sindaco della Città di Mesagne Toni Matarrelli – dichiara il maestro Stefano Miceli – con il quale interorrono sentimenti di stima. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per la sua disponibilità a condividere questa bellissima idea; il giorno stesso ho contattato il board of directors del festival a New York, tutti felicissimi di eleggere la Città di Mesagne a capitale italiana del festival, proprio nella sua quarta edizione, anno di grandi debutti, giacchè oltre a Mesagne, il festival debutterà a Budapest ed alla Carnegie Hall. L’atmosfera intima del castello della Città di Mesagne – conclude il maestro Miceli – è luogo ideale per rievocare il fascino della musica classica e sono certo conferirà ulteriore lustro al format singolare del Music & Conversations New York Festival”.

Il maestro Miceli è noto in tutto il mondo per la sua trentennale carriera che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo fra cui: Berliner Philharmonie, Carnegie Hall, Sydney Opera House, Gewandhaus di Lispia, collaborando in veste di pianista e direttore d’orchestra con orchestre fra le più prestigiose al mondo, anche in presenza di Capi di Stato. Incide per Appia Records USA e dal 2011 è Steinway Artist per meriti di carriera. Il 2 giugno 2023 è stato insignito Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.