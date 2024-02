La musica può offrire emozioni e favorire una maggiore consapevolezza.

Diventa espressione quando il significato può essere riconosciuto da chi ascolta. Stefano Ventruto è un artista brindisino, dottore in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, Musicoterapeuta presso il DSM Dipartimento Salute Mentale ASL1 l’Aquila: SPUDC – Servizio Psichiatrico Universitario Diagnosi e Cura l’Aquila, CDP – Centro Diurno Psichiatrico l’Aquila, SRP1 – Strutture Riabilitative Psichiatriche Residenziali Post Acuzie l’Aquila.

Giovedi 15 febbraio alle 13.00, Stefano Ventruto sarà ospite di RAI ISORADIO (103,3 Mhz) della trasmissione “Programma Crossover – La Musica a 360 giri”.

Nel corso dell’intervista, che sarà curata da Alma Manera, il Dott. Ventruto si soffermerà sull’attività di Musicoterapia di gruppo – Metodo Music Hospital: presentazione ascolto, analisi della canzone d’autore in un servizio di psichiatria – servizio di salute mentale come intervento Terapeutico Riabilitativo ausiliario e complementare in un percorso integrato dell’utente – paziente che ha intrapreso con un’equipe interdisciplinare – multiprofessionale.

Nel corso della trasmissione su RAI ISORADIO si parlerà anche di sicurezza stradale in riferimento alla canzone “Questa Vita è Mia” (Edizioni Universal Music Publishing Ricordi) composta e interpretata dallo stesso Ventruto nel ruolo di cantautore, brano utilizzato per uno spot nazionale dell’ACI per la sicurezza stradale.

Per l’occasione si parlerà anche delle canzoni e delle diverse collaborazioni di Ventruto con i Modena City Ramblers, Gang, Alma Manera, Pino Scotto, Marco Carena, Alessandro De Gerardis di RAI ISORADIO.

MARCO GRECO