Una stella a sigillo di un impegno di anni, nel giorno della loro festa. Ci sono anche 4 brindisini fra i 55 cittadini pugliesi, ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha conferito la Stella al Merito del Lavoro. Si tratta di operai, impiegati, quadri e dirigenti di diverse aziende e società, pubbliche e private, premiati per i singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità.

La decorazione, tra le più alte onorificenze civili nel mondo del lavoro, viene conferita a lavoratori che si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale, su proposta del Ministro del Lavoro. Il riconoscimento comporta anche il conferimento del titolo di “Maestro del Lavoro”.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e civili: tra gli altri, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Vice Prefetto di Brindisi, e il Sindaco di San Pancrazio Salentino, comune di origine dell’ingegnere.

Nel pomeriggio del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, la cerimonia di consegna si è svolta nel teatro Piccinni di Bari ed a consegnare il riconoscimento ai quattro cittadini residenti a Brindisi è stato il sindaco della Città, Giuseppe Marchionna.

Dalle mani del sindaco hanno ricevuto la Stella al Merito del Lavoro Mario Bassi, operaio di Aeroporti di Puglia a Brindisi; Giulio Belz, quadro di Enel a Brindisi; Massimo Berengari, operaio in pensione della Stp Brindisi e Carla Pais, impiegata a Fibercop Spa di Brindisi.

“I singolari meriti posti alla base del riconoscimento rendono questi nostri concittadini particolarmente degni di ammirazione – ha commentato il sindaco Marchionna -. Il loro particolare esempio non può che far bene ad una comunità che ogni giorno è chiamata a confrontarsi con le questioni del lavoro, della sua necessità e della sua qualità”.

Tra i premiati figura anche l’Ing. Pompilio Caramuscio, già dipendente di Enel Spa, insignito della prestigiosa “Stella al Merito del Lavoro” con decreto del Presidente della Repubblica Italiana.

Caramuscio, ingegnere civile idraulico, è considerato da colleghi e superiori un punto di riferimento nel settore dell’energia. Ha svolto un ruolo fondamentale nel centro ricerche Enel di Brindisi, contribuendo anche a progetti di rilievo nazionale, distinguendosi per competenza tecnica e spirito di servizio.

Il conferimento della “Stella al Merito del Lavoro” rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un tributo alla cultura del lavoro come valore fondante della società. Un segnale forte, soprattutto in tempi in cui l’etica professionale e la dedizione sono risorse preziose da celebrare e tramandare.

Un esempio per le future generazioni, un simbolo di come passione, impegno e serietà possano costruire percorsi professionali di eccellenza al servizio del Paese.