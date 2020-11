Importante riconoscimento dopo l’impegno e il lavoro profusi nell’ambito del progetto “Storie di alternanza” promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni video sul tema dell’alternanza scuola- lavoro elaborate dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Si è svolta il 23 novembre scorso, in modalità digitale per effetto dell’emergenza sanitaria, la cerimonia di premiazione della sessione I semestre 2020 intitolato a Valentina Luchena.

Ad aprire i lavori il Segretario Generale dell’Ente camerale, Angelo Raffaele Caforio e il Presidente Antonio D’Amore. Sono intervenuti i componenti della Commissione di valutazione locale – composta dal prof. Danilo Caivano dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dalla dott.ssa Sonia Rubini e dal dott. Antonio D’Amore in rappresentanza del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese – e il Coordinatore operativo della Direzione Territori ANPAL Angelo Silvestri.

Nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte anche i familiari della consigliera camerale prematuramente scomparsa, Valentina Luchena, è stato ricordato il compianto Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Alfredo Malcarne, che ha fortemente sostenuto il Premio, partecipando all’iniziativa fin dalla I edizione.

Protagonisti della manifestazione sono stati ancora una volta gli studenti, sostenuti dai dirigenti scolatici e dai tutor, che hanno raccontato con passione, emozione ed entusiasmo le proprie esperienze di alternanza particolarmente significative ed efficaci.

Di seguito l’elenco dei video premiati suddivisi per categoria. Grazie al premio “Storie di alternanza” la Camera di Commercio di Brindisi ha potuto finanziare, per il semestre 2020, con 4.500 euro l’impegno dei ragazzi e i servizi alle scuole

CATEGORIA LICEI

1) LICEO L. PEPE A.CALAMO OSTUNI

Ricerca CERN2020

2) I.I.S.S. EPIFANIO FERDINANDO

MESAGNE EMERGENZACLIMATICA.IT

3) LICEO MARZOLLA LEO SIMONE DURANO

BRINDISI LA SCUOLA IN UNA STANZA

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

1) I.I.S.S. G. FERRARIS – C. DE MARCO VALZANI BRINDISI

PIANO LAB FESTIVALa

2) I.P.S.S.S. F.L. MORVILLO FALCONE BRINDISI

PRESCUOLA E TIROCINIO

Il premio individuale assegnato è stato differenziato a seconda della posizione in graduatoria con il vincolo di destinazione ad attività – attrezzature afferenti ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro.

I vincitori, come previsto dal bando, dopo la fase locale accederanno a quella nazionale il cui evento di premiazione è in programma il 26 novembre (dalle ore 15:00) e visibile in streaming sui social della Fiera di Verona e di Unioncamere nell’ambito della manifestazione “Job & Orienta Digitale Edition”.

Soddisfazione è stata espressa per la menzione speciale attribuita dalla Commissione di valutazione del Premio nazionale di Unioncamere al progetto “Prescuola e Tirocinio” dell’I.P.S.S.S. “F. L. Morvillo Falcone” per la sezione “Istituti tecnici”.