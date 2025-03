Carmela Lo Martire, ex assessora del Comune di Brindisi, ha recentemente condiviso su Facebook la drammatica esperienza vissuta nelle ultime ore:

“Sono caduta su una mattonella divelta. Frattura naso, orbita e chissà cos’altro… sono da ieri in ospedale e sembra che le persone fracassate a causa della inesistente (non cattiva, inesistente) manutenzione delle strade siano tantissime ed all’ordine del giorno. Solo che a Brindisi non abbiamo il massillo facciale e dovrei andare a Bari. Ma per saperlo dobbiamo fare di nuovo la coda al pronto soccorso sperando in una anima buona che ti dia un poco di ghiaccio in un guanto. Arriviamo all’accettazione e l’unica addetta va via non so per quale motivo. Ditemi oggi quale assessore deve fare un comunicato stampa perché è orgoglioso di aver fatto installare due cestini?”

L’episodio, oltre a riproporre il tema delle gravi carenze nella manutenzione delle strade di Brindisi, attesta anche l’assenza in città di adeguati servizi sanitari con la conseguenza che i pazienti sono costretti a trasferimenti in altre città per ricevere le cure necessarie.

Non è la prima volta che il Comune di Brindisi si trova al centro di polemiche riguardanti la manutenzione stradale. In passato, ci sono stati casi di cittadini che hanno subito infortuni a causa di basole sconnesse o buche non segnalate, portando a richieste di risarcimento nei confronti dell’amministrazione comunale.

Da rimarcare l’amarezza dell’Avvocato Lo Martire che, in modo assolutamente condivisibile, considera prioritari la manutenzione urbana rispetto ad altre iniziative sbandierate come un successo da alcuni amministratori.